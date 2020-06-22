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Detido em maio

Delegado investigado pela Corregedoria da PC é transferido para Linhares

David Santana Gomes é investigado pela Corregedoria após ter sido encontrado com dois PMs em uma casa, em Vila Velha, onde também havia uma sacola de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 16:55

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 16:55

O delegado David Santana
O delegado David Santana Gomes Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Polícia Civil do Espírito Santo transferiu o delegado o David Santana Gomes da Delegacia de Piúma, no Sul do ES, para o plantão da Delegacia Regional de Linhares, no Norte do Estado.
A mudança, assinada pelo delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, foi publicada nesta segunda-feira (22) no Diário Oficial.
A transferência acontece menos de um mês após o delegado e dois policiais militares que estavam de licença médica terem sido levados à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar esclarecimentos sobre o fato de terem sido encontrados por policiais militares dentro de uma casa no bairro Morada do Sol, onde também foi localizada uma sacola de drogas.
O delegado justificou a presença no local afirmando que estava realizando a investigação de um caso e que prenderia um traficante. A investigação, no entanto, não havia sido comunicada aos superiores e à Delegacia Regional de Vila Velha.
Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o fato é apurado pelas corregedorias das polícias Civil e Militar.
A Reportagem procurou a Sesp para saber se a transferência do delegado está relacionada ao fato ocorrido no mês anterior.

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Em nota, a Polícia Civil informou apenas que as transferências de servidores se dão por questões de âmbito administrativo.
O delegado David Santana Gomes também foi procurado pela reportagem e ainda não se manifestou.

SEGUNDA TRANSFERÊNCIA

Esta não é a primeira vez que o delegado é transferido do posto de trabalho. Em 2015, o delegado atuava no município de Guarapari, na Grande Vitória, mas foi afastado após dar ordem de prisão a dois seguranças que não permitiram a entrada dele armado em um camarote.
David ainda voltou ao show e disse que estava a trabalho. Mas o corregedor disse, na época, que o chefe do delegado informou que não tinha conhecimento de nenhum trabalho de investigação no local do show. Após o episódio, o delegado foi para o Sul do ES.
Com informações de Maíra Mendonça, do G1 ES.

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