Suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas na Serra são presos

A Polícia Civil prendeu dois jovens suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas na Serra nesta segunda-feira (15) Crédito: Carlos Alberto Silva

O Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) prendeu nesta segunda-feira (15) dois jovens, de 18 e 22 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região de Planalto Serrano, na Serra . De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos estavam com uma arma de fabricação artesanal calibre 12, drogas e rádios comunicadores.

Segundo o chefe da Denarc, delegado Tarcísio Otoni, a equipe estava no bairro para investigar a realização de festas clandestinas realizadas por traficantes da região. "O Denarc tem conduzido investigações a respeito da realização de festas clandestinas, os Mandelas, promovidos por traficantes para fomentar a venda e o consumo de drogas. Nesta segunda-feira, fomos até Planalto Serrano para averiguar denúncias e nos deparamos com os indivíduos em atitude suspeita", disse.

A Polícia Civil informou que os suspeitos estavam em um ponto de venda de drogas conhecido como "Final Feliz" e tentaram fugir ao verem as equipes policiais. Os rapazes deixaram para trás uma sacola com maconha, crack e cocaína, além da arma, que estava carregada, mas foram alcançados e presos em flagrante.

Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. A Polícia Civil alegou que as investigações continuam para descobrir a origem das drogas que são vendidas em Planalto Serrano e a realização de eventos clandestinos na região.

BAILES CLANDESTINOS

A Polícia Civil afirmou que impediu a realização de um baile clandestino no bairro da Penha, em Vitória, em abril deste ano. De acordo com a corporação, investigações da Denarc com a Gerência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) descobriram quem era o organizador do evento. Ele foi intimado a comparecer à sede do Departamento e orientado a não realizar a festa, sob pena de detenção e multa.

O delegado Tarcísio Otoni afirmou que, diante da pandemia do coronavírus, a realização de bailes clandestinos é um risco à saúde pública. "Primeiro, porque ocorre um intenso consumo de drogas. Segundo, porque promove aglomeração de pessoas, aumentando o risco de disseminação do novo coronavírus", disse.