Dupla é presa suspeita de furtar lojas em Colatina Crédito: Reprodução

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (15), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Eles são suspeitos de furtar estabelecimentos comerciais durante a madrugada. Em uma das ações, a câmera de videomonitoramento de uma farmácia flagrou a ação dos criminosos, essas imagens auxiliaram a Polícia Militar a chegar até os ladrões.

No vídeo do roubo na farmácia no Centro da Cidade, os ladrões arrombaram a porta de vidro e entraram no local. Eles foram até o caixa, mexeram nas gavetas e pegaram dinheiro e um celular.

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Além da farmácia, os criminosos são suspeitos de roubar mais dois estabelecimentos na madrugada desta segunda-feira. Segundo a PM, em poucas horas eles entraram em uma pizzaria, uma lanchonete e uma loja de roupas.

Com o auxílio das imagens do roubo na farmácia, os militares conseguiram localizar os dois suspeitos de cometer os crimes. Com eles, a polícia encontrou os materiais roubados na farmácia e na loja de roupas.