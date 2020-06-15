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Dupla é presa suspeita de furtar lojas em Colatina

A câmera de videomonitoramento de uma farmácia flagrou a ação dos criminosos, essas imagens auxiliaram a PM a chegar até os suspeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 17:06

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 17:06

Dupla é presa suspeita de furtar lojas em Colatina
Dupla é presa suspeita de furtar lojas em Colatina Crédito: Reprodução
Dois homens foram presos nesta segunda-feira (15), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Eles são suspeitos de furtar estabelecimentos comerciais durante a madrugada. Em uma das ações, a câmera de videomonitoramento de uma farmácia flagrou a ação dos criminosos, essas imagens auxiliaram a Polícia Militar a chegar até os ladrões.
No vídeo do roubo na farmácia no Centro da Cidade, os ladrões arrombaram a porta de vidro e entraram no local. Eles foram até o caixa, mexeram nas gavetas e pegaram dinheiro e um celular.
Além da farmácia, os criminosos são suspeitos de roubar mais dois estabelecimentos na madrugada desta segunda-feira. Segundo a PM, em poucas horas eles entraram em uma pizzaria, uma lanchonete e uma loja de roupas.
Com o auxílio das imagens do roubo na farmácia, os militares conseguiram localizar os dois suspeitos de cometer os crimes. Com eles, a polícia encontrou os materiais roubados na farmácia e na loja de roupas.
Segundo a PM, os dois detidos já tem mais de 15 passagens pela polícia por diversos crimes, entre eles furtos e roubos.

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