Suspeito de ataque na Piedade recebeu auxílio emergencial de R$ 600

"A periculosidade dos acusados, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime teria sido cometido (em via pública, onde circulavam outras pessoas, e em plena luz do dia), revestidos de severa frieza, embasam a custódia cautelar no resguardo da ordem pública, haja vista que a sociedade não pode ficar exposta a toda sorte de atos semelhantes, e à mercê de quem, pelo que consta, se mostram extremamente destemidos"