Chefão do tráfico no Bairro da Penha recebe auxílio emergencial de R$ 600

Bairro da Penha, em Vitória. Tráfico de drogas é controlado por um detento. Marujo, em liberdade, é o braço direito dele Crédito: Nestor Muller/Arquivo

Enquanto falhas do sistema do governo federal têm deixado muitos capixabas que precisam de ajuda financeira sem o auxílio emergencial , alguns dos criminosos mais procurados pela polícia do Espírito Santo já conseguiram se inscrever e foram aprovados para receber os R$ 600 reais. Entre eles está Fernando Moraes Pereira, o Marujo, considerado o maior líder em liberdade do tráfico de drogas no Bairro da Penha , em Vitória.

O benefício, apelidado de "coronavoucher", é destinado aos trabalhadores informais, desempregados e empreendedores individuais. Estas pessoas estão entre a população mais pobre, que sofreu os maiores impactos econômicos durante a pandemia de Covid-19 . O benefício, contudo, vem sendo alvo de fraudes por todo o país. Marujo se inscreveu para receber no dia 14 de abril e teve a aprovação confirmada cerca de dez dias depois.

Fernando Moraes Pereira, o Marujo, é procurado pela polícia desde 2017. Crédito: Divulgação/ SESP

Contra Marujo há, atualmente, três mandados de prisão em aberto que reúnem três homicídios qualificados, ocultação de cadáver, corrupção de menores e chefia de organização criminosa.



OUTROS TRÊS BANDIDOS DO ES CONSEGUIRAM O AUXÍLIO DE R$ 600

A reportagem de A Gazeta conseguiu consultar a situação cadastral de 20 dos 30 bandidos mais procurados pela polícia do Espírito Santo. Até o momento, pelo menos quatro deles tiveram o pedido de auxílio aprovado.



Outro foragido que obteve o auxílio emergencial foi Maurício Geciano Rodrigues, de 23 anos, conhecido como Mau-mau.

Maurício Geciano Rodrigues, de 23 anos, conhecido como Mau-mau, está foragido. Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Igor Luiz Pereira dos Santos, o Mamute, que tem mandado de prisão em aberto por duplo homicídio qualificado e associação criminosa, também obteve aprovação do auxílio de R$ 600.

Igor Luiz Pereira dos Santos, o Mamute, que tem mandado de prisão em aberto por duplo homicídio Crédito: Divulgação/ SESP

Um outro beneficiado foi um homem de 25 anos, acusado de tentar matar a companheira em Cariacica no ano de 2018.

ALGUNS PEDIDOS AGUARDAM PROCESSAMENTO

Ainda na lista dos criminosos mais procurados, cinco pessoas aguardam o processamento do pedido de auxílio emergencial. Outras duas até entraram com o requerimento, que foi negado.

É o caso de Antero da Conceição Arcanjo que, com 45 anos, já recebe aposentadoria. André Carolino da Silva também teve o pedido rejeitado porque o sistema do governo federal apontou que um dos parentes dele recebe o Bolsa Família.



FRAUDES SE MULTIPLICAM

As fraudes no sistema de solicitação do auxílio emergencial estão sendo observadas em todo o país. Ao todo, segundo relatório da Controladoria Geral da União (CGU), 27 mil foragidos da Justiça estão entre as pessoas que pediram auxílio emergencial em todo o país. Isso porque o sistema do Dataprev, que recebe os dados de quem pede o auxílio, não é ligado ao Banco Nacional de Mandados de Prisão.



No Paraná, a Polícia Civil está utilizando a "malandragem" dos criminosos contra eles. Segundo informações do G1, os agentes aproveitaram que os fugitivos precisaram atualizar o endereço residencial no sistema da do Dataprev para receber o auxílio emergencial e foram a esses locais cumprir mandados de prisão. Em um mesmo dia, 94 foragidos foram recapturados.

A Gazeta demandou a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) sobre essa possibilidade. O órgão respondeu que as informações sobre operações que as forças de segurança pretendem realizar são sigilosas, mas ressaltou que "monitora, diariamente, todas as atividades criminosas no Estado e todos os dias foragidos são capturados e levados ao sistema carcerário", diz a nota.

MINISTÉRIO DA CIDADANIA DIZ QUE TRABALHA PARA APERFEIÇOAR O SISTEMA

O Ministério da Cidadania, responsável pela gestão do auxílio emergencial, afirmou em nota que trabalha para aperfeiçoar o sistema para que o auxílio chegue de fato à população mais vulnerável. A nota diz também que os recursos destinados a esse fim já passam de R$ 150 bilhões.

A pasta lembra ainda que quem burlar o auxílio emergencial será obrigado a ressarcir o valor e estará cometendo crime. "Importante destacar que qualquer indício de ilegalidade, em especial na ótica criminal, é imediatamente informado à Polícia Federal. A CGU e a Advocacia-Geral da União (AGU) também estão atuando na fiscalização e no ajuizamento de ações, respectivamente, em todo o processo de pagamento do auxílio emergencial."

DIFICULDADE PARA CHEGAR EM QUEM PRECISA

O Tribunal de Contas da União (TCU) alertou para o risco de 8 milhões de brasileiros estarem recebendo de forma irregular o auxílio emergencial. Parte dessas pessoas pertence a famílias das classes média e alta.

Enquanto isso, o serviço assistencial tem dificuldades de chegar em algumas pessoas que precisam desse recurso para sobreviver. Muitos brasileiro elegíveis estão tendo o benefício negado por erro na base de dados do governo por falta de atualização.

Houve ainda casos em que o cruzamento de bases de dados entre a Dataprev e o TSE foi feito de forma errada e acabou tirando o auxílio emergencial de R$ 600 de quem foi candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2016, mesmo sem ter sido eleito. Os ex-candidatos poderiam receber o benefício, mas acabaram barrados.

Desde sexta-feira, o Ministério da Cidadania passou a divulgar a lista de beneficiários do auxílio no Portal da Transparência do governo federal.

