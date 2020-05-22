Auxílio de R$ 600: famílias devem diferenciar casas em um mesmo terreno

A universitária Thais Ramos teve o auxílio emergencial negado Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Não é incomum encontrar duas, três ou até quatro casas em um mesmo quintal e, consequentemente, têm o mesmo . Famílias que vivem no mesmo terreno devem dizer que têm casas diferentes para evitar que o auxílio emergencial seja negado. A orientação é do Ministério da Cidadania. Caso seja reprovado por esse motivo, é preciso fazer a contestação indicando que há mais de uma casa no mesmo endereço.

Em todo o Espírito Santo , histórias como a da universitária Thais Ramos se repetem. O pai está desempregado e, com isso, a família depende do auxílio emergencial do governo federal. Apesar de preencher todos os requisitos, o aplicativo Caixa Tem informa que o auxílio foi negado porque dois membros da família já recebem o benefício.

Thais acredita que isso tenha acontecido porque um tio, que mora no mesmo terreno da família, em Nova Carapina I, na Serra , já recebe o benefício. Segundo ela, num mesmo quintal vivem três famílias: a do meu tio, a do meu pai e a da minha tia.

"O que acontece, na família do meu pai que somos eu, ele, minha mãe e minha irmã, ninguém recebe o auxílio. O dinheiro que está faltando é para comida, não é para bobeira. E para pagar conta, porque querendo ou não, água a luz está vindo, poque não recebemos nenhum benefício do governo" Thais Ramos - universitária

Já o autônomo Alezi Santos, que trabalha fazendo instalação de equipamentos de segurança, também tem o mesmo problema. Com uma redução de 90% do trabalho durante a pandemia do coronavírus, deu entrada no pedido de auxílio emergencial. Porém, foi negado porque, segundo o aplicativo Caixa Tem, alguém da família já tinha recebido o benefício.

Sem a quantia, a família não sabe como arcar com todas as contas. "A prestação do carro [necessário para o trabalho dele] é quase R$ 800 e tem as despesas da casa. O que eu tenho de faturamento hoje quase não dá para pagar a parcela do carro", explica.

PORQUE O PEDIDO É NEGADO E COMO RESOLVER?

Isso ocorre porque até duas pessoas da mesma família podem receber o benefício assistencial. Como o endereço identificado é o mesmo para múltiplas pessoas, o sistema entende, na hora de processar os dados, que todas as pessoas que registraram o pedido fazem parte da mesma casa e nega o pedido.

Segundo o Ministério da Cidadania, quando isso ocorre, é possível contestar a negativa diretamente no aplicativo da Caixa, conforme orientação disponível no tutorial publicado no site do Ministério da Cidadania ( clicando aqui ).

"Para as famílias que residem no mesmo endereço, mas em casas diferentes, é preciso destacar essa informação na contestação com a identificação da moradia (casa A, casa B, casa C, por exemplo)", orienta.