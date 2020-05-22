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Caixa abre 15 agências no ES neste sábado para pagamento de auxílio

Veja quais são as agências, horário de funcionamento delas e quem pode sacar o benefício emergencial de R$ 600 neste sábado. Fique atento também a quais documentos levar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 15:56

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 15:56

Filas para receber o auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal de Serra-Sede
Filas para receber o auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal de Serra-Sede Crédito: Ricardo Medeiros
A Caixa vai abrir 15 agências em todo Espírito Santo neste sábado (23), das 8h às 12h. Elas vão atender os beneficiários do lote mais recente da primeira parcela do auxílio emergencial que recebem pela poupança social digital. Além deles, também poderão sacar os beneficiários do Bolsa Família que já começaram a receber a segunda parcela do auxílio, de R$ 600 a R$ 1.200, nesta semana. 
Antes de ir a uma agência para atendimento, os clientes devem consultar as unidades que estarão abertas neste sábado em sua localidade e também ficar atentos aos documentos que devem ser levados (CPF e documento de identificação com foto). 

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Em todo o país, serão abertas 902 unidades. Seguindo o calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania, poderão sacar a partir de sábado 2,1 milhões de pessoas nascidas entre maio e julho, constantes no lote mais recente recebido da Dataprev. 
O calendário de pagamentos da segunda parcela para os beneficiários do Auxílio Emergencial que integram o Bolsa Família teve início na segunda-feira (18). No momento, podem realizar o saque 9,5 milhões de pessoas com número final de NIS entre 1 e 5. O calendário deste mês do Bolsa Família segue até a próxima sexta (29).

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A Caixa ressaltou ainda que os trabalhadores que já têm os recursos da segunda parcela disponíveis para movimentação na conta poupança social digital farão a movimentação dos valores pelo aplicativo Caixa Tem, com as possibilidades de realização de compras e pagamento de contas. Esses não devem ir até as agências neste momento, já que terão que utilizar os recursos por meio do aplicativo.

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A Caixa ainda lembrou que fez parcerias com mais de 1.100 prefeituras municipais para a sinalização e organização das filas fora das agências. A partir desta semana, a triagem nas filas foi reforçada, de forma que aqueles que não estão na data respectiva de pagamento em espécie não permaneçam no local.

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