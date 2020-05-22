Caixa abre 15 agências no ES neste sábado para pagamento de auxílio

Filas para receber o auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal de Serra-Sede Crédito: Ricardo Medeiros

15 agências em todo o A Caixa vai abrir Espírito Santo neste sábado (23), das 8h às 12h. Elas vão atender os beneficiários do lote mais recente da primeira parcela do auxílio emergencial que recebem pela poupança social digital. Além deles, também poderão sacar os beneficiários do Bolsa Família que já começaram a receber a segunda parcela do auxílio, de R$ 600 a R$ 1.200, nesta semana.

Antes de ir a uma agência para atendimento, os clientes devem consultar as unidades que estarão abertas neste sábado em sua localidade e também ficar atentos aos documentos que devem ser levados (CPF e documento de identificação com foto).

Em todo o país, serão abertas 902 unidades. Seguindo o calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania, poderão sacar a partir de sábado 2,1 milhões de pessoas nascidas entre maio e julho, constantes no lote mais recente recebido da Dataprev.

O calendário de pagamentos da segunda parcela para os beneficiários do Auxílio Emergencial que integram o Bolsa Família teve início na segunda-feira (18). No momento, podem realizar o saque 9,5 milhões de pessoas com número final de NIS entre 1 e 5. O calendário deste mês do Bolsa Família segue até a próxima sexta (29).

A Caixa ressaltou ainda que os trabalhadores que já têm os recursos da segunda parcela disponíveis para movimentação na conta poupança social digital farão a movimentação dos valores pelo aplicativo Caixa Tem, com as possibilidades de realização de compras e pagamento de contas. Esses não devem ir até as agências neste momento, já que terão que utilizar os recursos por meio do aplicativo.