Os documentos que você precisa levar ao sacar o auxílio emergencial

Aplicativo para cadastro no auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Milhões de pessoas começam a receber a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 nesta semana. Nesse grupo, alguns beneficiários já podem sacar o valor, enquanto outros terão que esperar um pouco mais. E quem ainda vai receber a primeira parcela poderá sacar o dinheiro em espécie, seguindo o calendário, de acordo com o mês de nascimento.

Para não perder a viagem na hora de ir ao banco, é melhor prestar atenção aos documentos que você deve levar. Além disso, segundo a Caixa , os beneficiários que forem às agências, que terão a triagem nas filas ampliada, fora da sua data para o recebimento de pagamento em espécie, não permanecerá no local.

Para sacar o auxílio emergencial, o beneficiário precisa ir até uma agência da Caixa com o CPF e um documento de identificação com foto, que pode ser:

Carteira de Trabalho, desde que emitida a partir de 20 de janeiro de 1997;



Carteira de Identidade (RG) fornecida pelos órgãos de segurança pública dos Estados. Fique atento ao prazo de validade, se houver;

CNH - Carteira Nacional de Habilitação;

Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais liberais, desde que tenha fé pública reconhecida por decreto, observado o prazo de validade, se houver;

Passaporte brasileiro, desde que esteja dentro do prazo de validade.



CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

Quem recebe o Bolsa Família e tem direito ao auxílio emergencial, começou a receber o benefício na última na segunda-feira (18). Para essas pessoas, o pagamento ocorre da mesma forma do benefício regular, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). A renda emergencial pode ser sacada ou transferida normalmente.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA POUPANÇA SOCIAL DIGITAL

Os beneficiários do Auxílio Emergencial que fizeram cadastro no aplicativo ou site da Caixa receberão o crédito da segunda parcela na poupança social digital entre 20 e 26 de maio . Mas quem vai receber o dinheiro em espécie ou transferi-lo precisará esperar esperar até o dia 30 de maio. A partir desta data, o pagamento será realizado segundo um calendário escalonado.

A poupança social digital é movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. O app permite a realização de pagamentos eletrônicos de contas, assim como compras on-line ou em maquininhas autorizadas com a funcionalidade do cartão virtual de débito.