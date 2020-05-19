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Auxílio emergencial

Novos aprovados começam a receber 1ª parcela dos R$ 600 nesta terça

Mais de 8 milhões de beneficiários em todo o Brasil foram aprovados pela DataPrev e começarão a receber o benefício do governo federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 09:52

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 09:52

Aplicativo do caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial
Aplicativo da Caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
As pessoas que estavam em análise e foram aprovadas para receber o auxílio emergencial começam a receber nesta terça-feira (19) os R$ 600 do governo federal. O pagamento da primeira parcela a esses beneficiários irá até 29 de maio e será feito de acordo com o mês de nascimento.
A lista contempla 8,3 milhões de novos beneficiários  que foram aprovados pela DataPrev na última sexta-feira (15). Segundo a Caixa, serão desembolsados R$ 5,3 bilhões nos próximos dias para realizar esses depósitos.

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Pagamento da segunda parcela de R$ 600 começa sem filas, diz Caixa

Veja a ordem dos pagamentos da primeira parcela, de acordo com a data de nascimento do beneficiário:
  • Janeiro: 19/05
  • Fevereiro: 20/05
  • Março: 21/05
  • Abril: 22/05
  • Maio: 23/05 (sábado)
  • Junho: 23/05 (sábado)
  • Julho: 23/05 (sábado)
  • Agosto: 25/05
  • Setembro: 26/05
  • Outubro: 27/05
  • Novembro: 28/05
  • Dezembro: 29/05

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS R$ 600

A segunda parcela do auxílio emergencial, para quem já havia sido aprovado e recebeu a primeira, também está sendo feita esta semana. Já começaram a receber os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família. Já nesta quarta-feira (20) começam a receber as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro, por meio da conta digital.
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa Crédito: Reprodução/Diário Oficial
O saque dos valores só estará disponível a partir do dia 30 de maio.
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa Crédito: Reprodução/Diário Oficial

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