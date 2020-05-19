Novos aprovados começam a receber 1ª parcela dos R$ 600 nesta terça

As pessoas que estavam em análise e foram aprovadas para receber o auxílio emergencial começam a receber nesta terça-feira (19) os R$ 600 do governo federal. O pagamento da primeira parcela a esses beneficiários irá até 29 de maio e será feito de acordo com o mês de nascimento.
A lista contempla 8,3 milhões de novos beneficiários que foram aprovados pela DataPrev na última sexta-feira (15). Segundo a Caixa, serão desembolsados R$ 5,3 bilhões nos próximos dias para realizar esses depósitos.
Veja a ordem dos pagamentos da primeira parcela, de acordo com a data de nascimento do beneficiário:
- Janeiro: 19/05
- Fevereiro: 20/05
- Março: 21/05
- Abril: 22/05
- Maio: 23/05 (sábado)
- Junho: 23/05 (sábado)
- Julho: 23/05 (sábado)
- Agosto: 25/05
- Setembro: 26/05
- Outubro: 27/05
- Novembro: 28/05
- Dezembro: 29/05
PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS R$ 600
A segunda parcela do auxílio emergencial, para quem já havia sido aprovado e recebeu a primeira, também está sendo feita esta semana. Já começaram a receber os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família. Já nesta quarta-feira (20) começam a receber as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro, por meio da conta digital.
O saque dos valores só estará disponível a partir do dia 30 de maio.