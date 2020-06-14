Operação da PM com cães apreende drogas e mais de 750 munições em Vitória

Uma operação da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc), da Polícia Militar, apreendeu drogas e mais de 750 munições de diversos calibres no Morro da Garrafa, na região da Praia do Suá, em Vitória.
A ação da PM, que contou com o trabalho dos cães Kira, Jhingo e Bella, ocorreu na tarde desse sábado (13). Confira a lista do que foi apreendido:
- 400 munições calibre 9mm
- 50 munições calibre 45
- 200 munições calibre 380
- 136 munições calibre 556
- 2kg de maconha
- 135 palitos de maconha, prontos para comercialização
- 210 pinos de cocaína
- 50 pedras de crack
Segundo a assessoria da PM, nenhum suspeito foi localizado e o material foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.