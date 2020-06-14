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Morro da Garrafa

Operação da PM com cães apreende drogas e mais de 750 munições em Vitória

A ação policial, que contou com o trabalho dos cães Kira, Jhingo e Bella, ocorreu neste sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2020 às 15:15

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 15:15

Operação da PM com cães apreende drogas e mais de 750 munições no Morro da Garrafa
Operação da PM no Morro da Garrafa, em Vitória, utilizou o trabalho de três cães Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Uma operação da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc), da Polícia Militar, apreendeu drogas e mais de 750 munições de diversos calibres no Morro da Garrafa, na região da Praia do Suá, em Vitória.
A ação da PM, que contou com o trabalho dos cães Kira, Jhingo e Bella, ocorreu na tarde desse sábado (13). Confira a lista do que foi apreendido:
  • 400 munições calibre 9mm 
  • 50 munições calibre 45
  • 200 munições calibre 380
  • 136 munições calibre 556
  • 2kg de maconha
  • 135 palitos de maconha, prontos para comercialização
  • 210 pinos de cocaína
  • 50 pedras de crack
Segundo a assessoria da PM, nenhum suspeito foi localizado e o material foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.
Operação da PM com cães apreende drogas e mais de 750 munições no Morro da Garrafa
Munição de diversos calibres e drogas foram encontradas durante ação da PM Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

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