Homem morre eletrocutado depois de invadir quintal de casa em Viana

Um homem morreu eletrocutado depois de invadir o quintal de uma casa no bairro Nova Betânia, em Viana, na Grande Vitória, por volta de 22h deste domingo (14). O caso foi registrado na Polícia Civil como morte acidental.
O eletricista Maciel Tonoli contou que estava chegando da igreja quando viu o homem pulando a cerca da casa dele, que fica próxima de onde o rapaz morreu. Segundo o relato, ele seguiu o rapaz para que parasse, mas o homem atravessou o quintal para a casa de outro vizinho.
Ele pulou o meu portão e atravessou o meu quintal. Eu fui tentar fazer com que ele parasse e ele correu por trás da casa e desceu pelo quintal do vizinho. Eu desisti de procurar e esperei a polícia chegar, contou Maciel.
Maciel contou que escutou gritos de socorro do homem depois que ele fugiu pelo quintal. O eletricista disse que não foi até o local, porque pensou que ele poderia estar baleado e aguardou a polícia.
Quando os policiais chegaram, eles encontraram o corpo do homem preso a arames com eletricidade.
Ele ficou um tempo gritando socorro, mas quando os policiais chegaram ele já tinha parado de gritar. Os cachorros estavam latindo muito e foi quando a gente encontrou o corpo dele segurando os dois arames na mão, revelou o eletricista.
Os moradores dizem que o homem aparentava ter 20 anos e passou por quintais de pelo menos cinco casas antes de chegar na chácara onde morreu.
Os vizinhos relataram que ele estava só de cueca tentando entrar no quintal dos outros e depois apareceu eletrocutado. A gente ficou sem entender nada, contou o universitário Jerry Francisco.
O pedreiro Nilson, dono do quintal onde o homem morreu, disse que passou a noite no hospital com a esposa e estava tomando conhecimento do caso. Ele afirmou que não tinha fios desencapados e nem cerca elétrica no local.
Eu não sei de nada, eu estava no hospital com a minha esposa que está doente, declarou.
A Polícia Militar disse que foi chamada até o bairro depois de denúncias de que um homem transtornado estaria invadindo o quintal das casas dos moradores.
Quando os policiais chegaram no local encontraram o homem já morto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e constatou a morte.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte acidental e o corpo foi encaminhado para Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
