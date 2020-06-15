Suspeito de participar de ataque no Morro da Piedade é identificado

Jovem foi assassinado no Morro da Piedade Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O crime aconteceu durante a noite da última quinta (11). Um grupo de criminosos encapuzados realizou um ataque e deixou um jovem de 18 anos morto e outros dois baleados, uma de 17 e outro de 28 anos. As três vítimas não tinham envolvimento com o crime, segundo moradores e também informações da Polícia Militar.

Segundo moradores, na hora do ataque, os três jovens estavam juntos, conversando no quintal da casa de outra amiga, quando pelo menos sete homens encapuzados surgiram, vindos da direção do Morro do Macaco, e chegaram atirando. Em seguida, os bandidos fugiram no sentido ao Morro do Cabral. O estudante Fabrício Almeida, de 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Por nota, a Polícia Civil informou que as investigações começaram logo após o fato e a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória recolheu provas para a apuração do caso. Disse ainda que trata-se de um crime de demonstração de poder do tráfico de drogas, mas nenhuma motivação é descartada pela polícia.

Sobre a identificação de outros suspeitos e mais detalhes, informou que o caso segue sob investigação e outras informações não serão passadas, no momento, para preservar as investigações.

A Polícia Civil afirmou ainda que conta com a colaboração da população e que denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, ou na internet, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, de forma anônima. A equipe do delegado Marcelo Cavalcanti, que chefia a DHPP de Vitória, conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas, concluiu a nota.