Suspeitos de tráfico interestadual de drogas são presos na BR 101 no ES

Dois suspeitos de tráfico interestadual de drogas foram presos na BR 101, próximo ao trevo de Piúma, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (19). A ação integrada envolvendo Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal aconteceu no Km 370, após informações sobre um um transporte de drogas vindo do Rio de Janeiro. Os jovens, de 32 e 22 anos, confessaram ter saído da cidade carioca e ainda disseram que a droga seria levada para o município de Cariacica.
Os suspeitos estavam em dois carros. Durante a vistoria, no primeiro, os agentes encontraram 210 tabletes de maconha - o equivalente a 180 kg - uma pistola, um revólver e 24 munições. O segundo, de acordo com as informações repassadas pela PRF, era utilizado como "batedor".
As armas, a droga e os veículos foram apreendidos. Os presos, conduzidos à Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha para formalização do flagrante.
A Polícia Federal do Espírito Santo informou que os envolvidos responderão pelo crime de tráfico interestadual de drogas. A pena varia de 5 a 15 anos de reclusão.