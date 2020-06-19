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Vindos do Rio de Janeiro

Suspeitos de tráfico interestadual de drogas são presos na BR 101 no ES

Na ação integrada da Polícia Federal e PRF,  agentes apreenderam 210 tabletes de maconha que vinham do Rio de Janeiro, uma pistola, um revólver e 24 munições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 18:35

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 18:35

Droga e armas de fogo apreendias em operação
Droga e armas de fogo apreendias em operação Crédito: PRF
Dois suspeitos de tráfico interestadual de drogas foram presos na BR 101, próximo ao trevo de Piúma, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (19). A ação integrada envolvendo Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal aconteceu no Km 370, após informações sobre um um transporte de drogas vindo do Rio de Janeiro. Os jovens, de 32 e 22 anos, confessaram ter saído da cidade carioca e ainda disseram que a droga seria levada para o município de Cariacica.
Os suspeitos estavam em dois carros. Durante a vistoria, no primeiro, os agentes encontraram 210 tabletes de maconha - o equivalente a 180 kg - uma pistola, um revólver e 24 munições. O segundo, de acordo com as informações repassadas pela PRF, era utilizado como "batedor".
As armas, a droga e os veículos foram apreendidos. Os presos, conduzidos à Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha para formalização do flagrante.
A Polícia Federal do Espírito Santo informou que os envolvidos responderão pelo crime de tráfico interestadual de drogas. A pena varia de 5 a 15 anos de reclusão.

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