Sesp divulga identidade de suspeito de ataques em Vitória

Também segundo a Sesp, Luan estaria envolvido em outros ataques realizados ao Cruzamento, Piedade, Romão, entre outros, além disso, ele está foragido do sistema prisional.

Um ônibus do sistema de transporte da Capital foi tomado pelo fogo na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Redenção, no fim da manhã desta sexta-feira (19). O incêndio já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido. A via precisou ser totalmente interditada e os veículos fizeram desvios por dentro do bairro para seguir o trajeto. O coletivo, que é da linha municipal 211, ficou destruído. Segundo moradores, suspeitos armados chegaram ordenando que as pessoas descessem do veículo e, em seguida, atearam fogo no ônibus.