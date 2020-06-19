Sesp divulga identidade de suspeito de ataques em Vitória

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado divulgou, no início da tarde desta sexta-feira (19), que Luan Vera, apontado como líder do tráfico no bairro Tabuazeiro é o responsável pelo toque de recolher e por atear fogo em um caminhão e um carro na região. Além destes casos, a queima de um ônibus na Rodovia Serafim Derenzi, também teria ligação com os demais episódios. Os ataques aconteceram na madrugada e manhã de hoje (19).
Também segundo a Sesp, Luan estaria envolvido em outros ataques realizados ao Cruzamento, Piedade, Romão, entre outros, além disso, ele está foragido do sistema prisional.
ENTENDA OS ATAQUES
Um ônibus do sistema de transporte da Capital foi tomado pelo fogo na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Redenção, no fim da manhã desta sexta-feira (19). O incêndio já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido. A via precisou ser totalmente interditada e os veículos fizeram desvios por dentro do bairro para seguir o trajeto. O coletivo, que é da linha municipal 211, ficou destruído. Segundo moradores, suspeitos armados chegaram ordenando que as pessoas descessem do veículo e, em seguida, atearam fogo no ônibus.
Em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, afirma que este incêndio tem relação com outros episódios de violência registrados nos últimos dias em Vitória.
Na madrugada desta sexta-feira (19), outros dois veículos um caminhão-baú e um carro foram incendiados no bairro São Cristóvão, também na Capital. Segundo os moradores, o fogo começou após uma movimentação de carros em alta velocidade pelo local. Nesta quinta (18), houve um toque de recolher na região, após a morte de um homem durante uma troca de tiros no Morro do Macaco, e moradores acreditam que o incêndio tenha relação com o ocorrido.
PM SOBE O MORRO DO MACACO
Após um caminhão e um carro serem incendiados no bairro São Cristóvão, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (19), a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região com apoio até de helicóptero. Fogos de artifício e tiros foram ouvidos em Tabuazeiro, também na Capital. No Morro do Macaco, suspeitos chegaram a atear fogo em pneus para dificultar o avanço da polícia no local.