Pneus queimados para dificultar a subida de viaturas no Morro do Macaco, em Vitória Crédito: Divulgação / Sesp

Após um caminhão e um carro serem incendiados no bairro São Cristóvão, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (19) , a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região  com apoio até de helicóptero  e fogos de artifício e tiros foram ouvidos em Tabuazeiro, também na Capital. No Morro do Macaco, suspeitos chegaram a atear fogo em pneus para dificultar o avanço da polícia no local.

Your browser does not support the audio element. Após incêndio em veículos, PM sobe o Morro do Macaco com apoio de helicóptero

A reportagem da TV Gazeta estava na região fazendo a cobertura do incêndio aos veículos quando teve início o sobrevoo do helicóptero Harpia. Ao mesmo tempo, internautas e ouvintes da rádio CBN Vitória começaram a relatar barulhos de fogos de artifício e de tiros na região do bairro Tabuazeiro e nas proximidades.

No momento, havia uma movimentação policial intensa no Morro do Macaco. Para dificultar a chegada das viaturas, criminosos colocaram fogo em pneus. Vários moradores saíam para trabalhar e se assustaram com a chegada da polícia. Procurada na manhã desta sexta-feira, a Polícia Militar informou, por nota, que após o incêndio o policiamento foi reforçado na região com o apoio da Guarda Municipal em pontos estratégicos. O Harpia (helicóptero) também auxilia no patrulhamento aéreo.

Material apreendido pela polícia durante patrulhamento no Morro do Macaco, em Vitória, nesta sexta-feira (19) Crédito: Divulgação / Sesp

No fim da manhã, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) divulgou o resultado parcial da ação da Polícia Militar no Morro do Macaco. Durante o patrulhamento na zona de mata do morro, foram encontrados pasta base de cocaína, fogos, radiocomunicador, cápsulas deflagradas de calibre 380 e uma botija de gás. Ainda de acordo com a assessoria de comunicação da Sesp, os criminosos estavam realizando o refino da droga. Até o momento, ninguém foi preso. Equipes continuam fazendo buscas no local.

CAMINHÃO E CARRO INCENDIADOS

Veja vídeo do incêndio: Na madrugada desta sexta-feira (19), um caminhão-baú e um veículo de passeio foram incendiados no bairro São Cristóvão, no limite com o bairro Tabuazeiro, em Vitória. Ninguém se feriu. Segundo testemunhas, o fogo começou após uma movimentação de carros em alta velocidade pelo local. Nesta quinta-feira (18) houve um toque de recolher na região após a morte de um homem durante uma troca de tiros no Morro do Macaco , e moradores acreditam que o incêndio tenha relação com o ocorrido.

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