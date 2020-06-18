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Em Vitória

Troca de tiros com a polícia deixa um morto no Morro do Macaco

Segundo a Polícia Militar, uma viatura foi recebida a tiros por um grupo de seis homens próximo a uma escadaria. A PM informou que policiais revidaram e, no confronto, um suspeito acabou ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 12:10

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 12:10

O suspeito ferido foi levado ao Pronto-Atendimento do antigo São Lucas, porém não resistiu aos ferimentos e morreu
O suspeito ferido foi levado ao Pronto-Atendimento do antigo São Lucas, porém não resistiu aos ferimentos e morreu Crédito: Paulo Cordeiro/TV Gazeta
Troca de tiros com a polícia deixa um morto no Morro do Macaco
Um confronto entre policiais militares e suspeitos na noite desta quarta-feira (17) no Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro, em Vitória, resultou na morte de um dos envolvidos no tiroteio.
Segundo a assessoria da Polícia Militar, policiais militares que realizavam patrulhamento avistaram seis indivíduos, alguns armados, em uma área de mata próxima a uma escadaria. Antes mesmo que fosse possível anunciar a presença policial e realizar a abordagem, a PM informou que foram efetuados diversos disparos de armas de fogo contra os militares, que se abrigaram e revidaram também com tiros.

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Ainda de acordo com a assessoria da Polícia Militar, após um forte barulho, similar ao de uma explosão de granada, os indivíduos fugiram tomando caminhos distintos, não sendo possível detê-los. Entretanto, após alguns minutos, a equipe permaneceu abrigada e, já em segurança, ouviu um pedido de socorro que vinha da direção da área de mata. Após solicitar apoio via rádio, os militares se deslocaram em direção ao local de onde vinha a solicitação de socorro.

SOCORRO

No local, que era de difícil acesso, estava o suspeito deitado no chão e apresentando sangramento. Próximo a ele foi encontrado um revólver calibre 38, que foi apreendido. Além disso, o homem portava um radiocomunicador preso à bermuda e também um aparelho celular.
Com a chegada do apoio das demais equipes, o indivíduo foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico. O homem não teve a identidade divulgada.
Após o socorro emergencial, outros militares iniciaram buscas pelos outros envolvidos próximo de onde ocorreu a troca de tiros. No local os militares encontraram uma capa de colete camuflada, uma placa de cerâmica e uma sacola plástica contendo 58 porções de maconha acondicionadas em tubos plásticos.
De acordo com informações da repórter Daniela Carla, no ES1, da TV Gazeta, as lojas estavam fechadas na região de Tabuazeiro, nas proximidades da subida para o Morro do Macaco. O fechamento do comércio teria ocorrido devido a um toque de recolher na região por causa da troca de tiros que resultou na morte de um suspeito, segundo informou à reportagem um comerciante que não quis ser identificado. 

INVESTIGAÇÃO

O tiroteio e a morte do suspeito foram registradas no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , e de acordo com a assessoria da Polícia Civil, o óbito seguirá sob investigação no Serviço de Investigações Especiais (SIE). O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado, liberado pelos familiares e também ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Em relação à arma, o revólver será encaminhado ao setor de balística, com as munições. A droga guardada em tubos plásticos será conduzida para o Laboratório de Química Legal, do Departamento Medico Legal da Polícia Civil, para ser analisado e posteriormente incinerada.
A Polícia Civil ressalta ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações.

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