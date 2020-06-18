'Panelaço da Paz' faz homenagem a jovem morto na Piedade, em Vitória

Panelaço da Paz foi registrado no Morro da Piedade nesta quarta-feira (17) Crédito: Internauta

De acordo um morador do bairro que enviou o registro para A Gazeta, a ação foi combinada entre familiares da vítima e moradores do bairro em forma de protesto pelo descaso com a comunidade. "Foi combinado entre os próprios moradores e os familiares da vítima, uma manifestação pacifica pedindo mais uma vez intervenção do Estado para que essas situações na Piedade não voltem a acontecer", disse.

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RELEMBRE O CASO

Na noite de 12 de junho, um grupo de criminosos encapuzados realizou um ataque no Morro da Piedade, em Vitória, e deixou um jovem de 18 anos morto e outros dois baleados, uma de 17 e outro de 28 anos. As três vítimas não tinham envolvimento com o crime, segundo moradores e também informações da Polícia Militar.

Segundo moradores, na hora do ataque os três jovens estavam juntos, conversando no quintal da casa de outra amiga, quando pelo menos sete homens encapuzados surgiram, vindos da direção do Morro do Macaco, e chegaram atirando. Em seguida, os bandidos fugiram em direção ao Morro do Cabral. O estudante Fabrício Almeida, de 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Na ocasião, o secretário Alexandre Ramalho afirmou que a Polícia Civil já sabe quem são os suspeitos e o motivo do crime. Ramalho afirmou que a causa era uma briga nas redes sociais e classificou a motivação como "infantilidade". Os nomes dos suspeitos seguem em sigilo, mas o secretário foi contundente ao dizer que os envolvidos seriam presos.