Motel é assaltado em Vila Velha e suspeitos são presos

Com eles foram encontrados cerca de R$ 4 mil em espécie, relógios, celulares e televisores, e réplicas de armas que teriam sido utilizadas no crime. De acordo com a Guarda, o material é oriundo do roubo a clientes e do próprio motel. Na casa também foi encontrado um carro com restrição de roubo, que segundo os agentes, foi levado durante o assalto ao motel. Também foi apreendida uma máscara, de uma famosa série de TV, que teria sido utilizada durante o assalto.