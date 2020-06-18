Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Produtos apreendidos

Motel é assaltado em Vila Velha e suspeitos são presos

A prisão aconteceu em uma casa no bairro Barramares, também no município, de acordo com informações da Guarda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 11:34

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 11:34

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Cadeado, cofre de uma viatura da Polícia Civil
Cadeado, cofre de uma viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
A Guarda Municipal de Vila Velha prendeu um grupo suspeito de assaltar um motel na Rodovia Darly Santos, na entrada do bairro Araçás, na madrugada da última quarta-feira (17). A prisão aconteceu na madrugada desta quinta (18). 
Motel é assaltado em Vila Velha e suspeitos são presos
Segundo informações da Guarda, cinco pessoas participaram do assalto ao motel. Eles foram presos em uma casa no bairro Barramares, também no município. Os agentes chegaram ao local após efetuarem a apreensão de dois adolescentes suspeitos de realizarem um assalto no bairro Itapuã. Durante a abordagem, os dois deram informações sobre outros crimes que teriam sido realizados, inclusive o assalto ao motel, que fez com que os agentes chegassem até os demais suspeitos.

Veja Também

Guarda apreende adolescentes de 13 anos após assalto a ônibus em Vila Velha

Suspeitos são presos após tentativas frustradas de assalto em Vila Velha

Objetos apreendidos e recuperados com grupo preso pela Guarda Municipal de Vila Velha
Objetos apreendidos e recuperados com grupo preso pela Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Com eles foram encontrados cerca de R$ 4 mil em espécie, relógios, celulares e televisores, e réplicas de armas que teriam sido utilizadas no crime. De acordo com a Guarda, o material é oriundo do roubo a clientes e do próprio motel. Na casa também foi encontrado um carro com restrição de roubo, que segundo os agentes, foi levado durante o assalto ao motel. Também foi apreendida uma máscara, de uma famosa série de TV, que teria sido utilizada durante o assalto.
Todos os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados