A Guarda Municipal de Vila Velha prendeu um grupo suspeito de assaltar um motel na Rodovia Darly Santos, na entrada do bairro Araçás, na madrugada da última quarta-feira (17). A prisão aconteceu na madrugada desta quinta (18).
Motel é assaltado em Vila Velha e suspeitos são presos
Segundo informações da Guarda, cinco pessoas participaram do assalto ao motel. Eles foram presos em uma casa no bairro Barramares, também no município. Os agentes chegaram ao local após efetuarem a apreensão de dois adolescentes suspeitos de realizarem um assalto no bairro Itapuã. Durante a abordagem, os dois deram informações sobre outros crimes que teriam sido realizados, inclusive o assalto ao motel, que fez com que os agentes chegassem até os demais suspeitos.
Com eles foram encontrados cerca de R$ 4 mil em espécie, relógios, celulares e televisores, e réplicas de armas que teriam sido utilizadas no crime. De acordo com a Guarda, o material é oriundo do roubo a clientes e do próprio motel. Na casa também foi encontrado um carro com restrição de roubo, que segundo os agentes, foi levado durante o assalto ao motel. Também foi apreendida uma máscara, de uma famosa série de TV, que teria sido utilizada durante o assalto.
Todos os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Com informações da TV Gazeta