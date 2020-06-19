Um caminhão-baú e um veículo de passeio foram incendiados no bairro São Cristóvão, em Vitória, na madrugada desta sexta (19) Crédito: Kaique Dias

Um caminhão-baú e um veículo de passeio foram incendiados no bairro São Cristóvão, no limite com o bairro Tabuazeiro, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (19). Ninguém se feriu. Segundo testemunhas, o fogo começou após uma movimentação de carros em alta velocidade pelo local. Nesta quinta (18), houve um toque de recolher na região, após a morte de um homem durante uma troca de tiros no Morro do Macaco , e moradores acreditam que o incêndio tenha relação com o ocorrido.

Your browser does not support the audio element. Caminhão e carro são incendiados no bairro São Cristóvão, em Vitória

O incêndio teve início por volta das 4h. Segundo testemunhas, o fogo começou pelo caminhão-baú, que estava carregando com laticínios, e depois atingiu um carro estacionado logo à frente. Os dois veículos ficaram destruídos. O fogo deixou marcas em um prédio em frente ao local onde os veículos estavam estacionados. Veja vídeo do momento do incêndio:

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TV Gazeta, os moradores disseram acreditar que o incêndio dos veículos tenha relação com a ação dos criminosos. Segundo moradores, houve um toque de recolher nesta quinta-feira (18), em que criminosos obrigaram comerciantes da região a fecharem as portas. O fato teria acontecido após a morte de um rapaz durante uma troca de tiros no Morro do Macaco , que fica próximo à região. Em conversa com a reportagem da, os moradores disseram acreditar que o incêndio dos veículos tenha relação com a ação dos criminosos.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Militar informou, por nota, que "nesta madrugada (19), chegou a informação no Ciodes de que havia um veículo em chamas no bairro Tabuazeiro, em Vitória. Uma equipe da PM foi ao local e constatou o fato. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio. Após o fato, o policiamento foi reforçado na região com o apoio da Guarda Municipal em pontos estratégicos. O Harpia também auxilia no patrulhamento aéreo".

Já a Polícia Civil, questionada sobre o toque de recolher e se há relação do incêndio com a morte do homem no Morro do Macaco, afirmou que "essa afirmação só poderá ser confirmada na conclusão do inquérito". Disse ainda, por nota que "ressalta ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ao DD ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações".

Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta