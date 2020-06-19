Agente da Guarda de Vila Velha e esposa são autuados por 7 tentativas de homicídio

O agente da Guarda Municipal de Vila Velha, que atirou contra um eletricista no meio da rua, no bairro Aribiri, em Vila Velha, foi autuado por sete tentativas de homicídio. Ele e a esposa foram autuados em flagrante e estão presos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. Segundo testemunhas, o agente também fez disparos contra vizinhos. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. A TV Gazeta apurou que o guarda chama-se Carlos Alberto de Souza Brito e a esposa Lídia Santos Pereira.
Na tarde desta quinta-feira (18), o agente, de 43 anos, saiu de casa já atirando contra um eletricista que consertava o som de um veículo na calçada. O profissional da Guarda Municipal de Vila Velha estava acompanhado da esposa, de 33 anos. A ação foi gravada por câmeras de segurança de uma residência.
"O suspeito de 43 anos e a suspeita, 33 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha, foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio sete vezes e foram encaminhados ao sistema prisional", diz a nota enviada pela PC.
GUARDA E ESPOSA ESTÃO PRESOS
De acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Carlos Alberto Souza Brito está no Centro de Triagem de Viana e Lídia Santos Pereira está no Centro Prisional Feminino de Cariacica.
VÍDEO CONTRADIZ VERSÃO DADA POR AGENTE
As imagens da ação foram gravadas pela câmera da casa de Claudimar Gonçalves e contrariam a versão inicial enviada pela Guarda, que teria sido dita pelo agente, de que o homem havia tentado invadir a residência dele.
"Eu tenho uma filha de 10 anos, que estava na varanda, viu o caso e a esposa do rapaz ameaçou ela. Mandou matar ela também. 'Atira na criança, mata ela também, mata ela também'. Aí eu fui correndo para casa e vi que as câmeras gravaram tudo que aconteceu", contou Gonçalves à TV Gazeta.
GUARDA MUNICIPAL ABRIU PROCESSO ADMINISTRATIVO
Em entrevista à TV Gazeta, o secretário de Defesa Social de Vila Velha e chefe da Guarda Municipal, Oberacy Emmerich, disse que um processo administrativo já foi aberto contra o agente.
"De nossa parte, fizemos tudo que deveríamos fazer. Não é um guarda, é um infrator da lei. Ele foi autuado por sete tentativas de homicídio e foi encaminhado para o presídio. Está à disposição da Justiça e a arma foi apreendida. Abrimos um processo administrativo, a gente aguarda a decisão da Justiça. Caso venha ele a ser solto, ele é afastado automaticamente", afirmou.