Agente da Guarda de Vila Velha e esposa são autuados por 7 tentativas de homicídio

Agente da Guarda atira em eletricista em Vila Velha Crédito: Reprodução

O agente da Guarda Municipal de Vila Velha, que atirou contra um eletricista no meio da rua, no bairro Aribiri , em Vila Velha, foi autuado por sete tentativas de homicídio. Ele e a esposa foram autuados em flagrante e estão presos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil . Segundo testemunhas, o agente também fez disparos contra vizinhos. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. A TV Gazeta apurou que o guarda chama-se Carlos Alberto de Souza Brito e a esposa Lídia Santos Pereira.

Na tarde desta quinta-feira (18), o agente, de 43 anos, saiu de casa já atirando contra um eletricista que consertava o som de um veículo na calçada. O profissional da Guarda Municipal de Vila Velha estava acompanhado da esposa, de 33 anos. A ação foi gravada por câmeras de segurança de uma residência.

"O suspeito de 43 anos e a suspeita, 33 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha, foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio sete vezes e foram encaminhados ao sistema prisional", diz a nota enviada pela PC.

GUARDA E ESPOSA ESTÃO PRESOS

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Carlos Alberto Souza Brito está no Centro de Triagem de Viana e Lídia Santos Pereira está no Centro Prisional Feminino de Cariacica.

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VÍDEO CONTRADIZ VERSÃO DADA POR AGENTE

As imagens da ação foram gravadas pela câmera da casa de Claudimar Gonçalves e contrariam a versão inicial enviada pela Guarda, que teria sido dita pelo agente, de que o homem havia tentado invadir a residência dele.

"Eu tenho uma filha de 10 anos, que estava na varanda, viu o caso e a esposa do rapaz ameaçou ela. Mandou matar ela também. 'Atira na criança, mata ela também, mata ela também'. Aí eu fui correndo para casa e vi que as câmeras gravaram tudo que aconteceu", contou Gonçalves à TV Gazeta.

GUARDA MUNICIPAL ABRIU PROCESSO ADMINISTRATIVO

Em entrevista à TV Gazeta, o secretário de Defesa Social de Vila Velha e chefe da Guarda Municipal, Oberacy Emmerich, disse que um processo administrativo já foi aberto contra o agente.