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Ataques articulados

Criminosos ateiam fogo em ônibus na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, crime tem relação com ações da Polícia Militar no Morro do Macaco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 13:15

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 13:15

Ônibus do sistema de transporte municipal de Vitória foi incendiado na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Redenção, no fim da manhã desta sexta (19)
Ônibus do sistema de transporte municipal de Vitória foi incendiado na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Redenção, no fim da manhã desta sexta (19) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Mais um veículo foi incendiado em Vitória. Desta vez, um ônibus do sistema de transporte da Capital foi tomado pelo fogo na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Redenção, no fim da manhã desta sexta-feira (19). O incêndio já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido. A via precisou ser totalmente interditada e os veículos estão fazendo desvios por dentro do bairro para seguir o trajeto.
Criminosos ateiam fogo em ônibus na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória
O coletivo, que é da linha municipal 211, ficou destruído. Segundo moradores, suspeitos armados chegaram ordenando que as pessoas descessem do veículo e, em seguida, atearam fogo no ônibus.

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AÇÕES ARTICULADAS

Em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, afirma que este incêndio tem relação com outros episódios de violência registrados nos últimos dias em Vitória.
Na madrugada desta sexta-feira (19), outros dois veículos  um caminhão-baú e um carro  foram incendiados no bairro São Cristóvão, também na Capital. Lá, segundo os moradores, o fogo começou após uma movimentação de carros em alta velocidade pelo local. Nesta quinta (18), houve um toque de recolher na região, após a morte de um homem durante uma troca de tiros no Morro do Macaco, e moradores acreditam que o incêndio tenha relação com o ocorrido.
Segundo Ramalho, as ações são articuladas e vêm acontecendo desde a morte do homem durante um confronto armado no Morro do Macaco.
"Dali, então, se instaurou um clima de temor na comunidade. Covardemente anunciaram que o comércio devia ser fechado. Nós retornamos ao local para garantir a abertura. Na madrugada, o caminhão foi incendiado. Todas essas ações são covardes, tentando intimidar a polícia e a comunidade da parte baixa de Tabuazeiro. E a Polícia Militar retorna forte com ações para tranquilizar essa comunidade que paga seus impostos e merece segurança pública [...]. A nossa presença não é desejada por esses criminosos que fizeram uma barricada de fogo. Enquanto controlávamos isso, subíamos a mata e achávamos a droga, o ônibus foi incendiado em Resistência. Tudo isso está interligado para tentar intimidar a ação da polícia. Querem nos retirar daqui. Mas, continuaremos operando"
Alexandre Ramalho - Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Um caminhão baú e um veículo de passeio foram incendiados no bairro São Cristóvão, em Vitória, na madrugada desta sexta (19)
Um caminhão baú e um veículo de passeio foram incendiados no bairro São Cristóvão, em Vitória, na madrugada desta sexta (19) Crédito: Kaique Dias
Para o secretário, as ações em sequência são para retirar a polícia da região durante as operações. No entanto, Ramalho afirma que a Polícia Militar está dando o combate em todos os locais.
Saem daqui (Morro do Macaco) corridos para outras regiões. E onde existem comparsas do crime, eles articulam e, para retirar a tropa do local, acabaram por incendiar esse ônibus. Não sairemos. Temos efetivo, mobilidade e planejamento. Já estamos dando o combate em Resistência, na Avenida Leitão da Silva, atuaremos no Morro do Macaco e vamos prender, destacou.
O secretário confirmou que as ações continuam sendo realizadas no Morro do Macaco, inclusive com a atuação de cães da Polícia Militar, para a apreensão de mais materiais ilícitos.
*Com informações do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta

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