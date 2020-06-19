Criminosos ateiam fogo em ônibus na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

"Dali, então, se instaurou um clima de temor na comunidade. Covardemente anunciaram que o comércio devia ser fechado. Nós retornamos ao local para garantir a abertura. Na madrugada, o caminhão foi incendiado. Todas essas ações são covardes, tentando intimidar a polícia e a comunidade da parte baixa de Tabuazeiro. E a Polícia Militar retorna forte com ações para tranquilizar essa comunidade que paga seus impostos e merece segurança pública [...]. A nossa presença não é desejada por esses criminosos que fizeram uma barricada de fogo. Enquanto controlávamos isso, subíamos a mata e achávamos a droga, o ônibus foi incendiado em Resistência. Tudo isso está interligado para tentar intimidar a ação da polícia. Querem nos retirar daqui. Mas, continuaremos operando"