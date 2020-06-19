Agente da Guarda Civil de Vila Velha atira em eletricista no bairro Aribiri Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Justiça ordena prisão preventiva para agente da Guarda de Vila Velha

Para a juíza Raquel de Almeida Valinho, há indícios que incriminam o agente e deixá-lo solto poderia oferecer risco às vítimas ou testemunhas do caso. Para converter a prisão em flagrante em preventiva, ela também considerou o fato de que Carlos Alberto já teve uma passagem pela polícia.

"Existem provas suficientes da existência de crime e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos. A liberdade, neste momento, se mostra temerária, uma vez que poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, eis que já possuem registros criminais" Raquel de Almeida Valinho - Juiz de direito

As imagens registradas por uma câmera de segurança (veja vídeo abaixo) mostram que, no momento dos disparos, o agente estava acompanhado da esposa Lidia Santos Pereira. Por isso, os dois receberam o mesmo encaminhamento no processo, cuja abertura fora solicitada por cinco pessoas.

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A Gazeta acionou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo ( Os crimes anteriormente cometidos pelos indiciados, que culminaram na assinatura de dois termos circunstanciados e de uma guia de execução penal por parte de Lidia, não foram esclarecidos pelo texto da decisão.acionou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo ( TJES ) para obter detalhes e aguarda o retorno.

Vale lembrar que todos os prazos do Judiciário estão suspensos por causa da pandemia do novo coronavírus , o que afeta também a realização das audiências de custódia e permite, desde que atendidos os devidos requisitos, que sejam realizadas posteriormente.

ENTENDA O CASO

A própria Guarda Civil de Vila Velha foi acionada para atender o caso, durante a tarde desta quinta-feira (18). À equipe, o agente Carlos Eduardo Souza Brito afirmou que um homem teria tentado invadir a residência dele, razão pela qual ele teria atirado. O eletricista ferido foi socorrido e levado para um hospital.

No entanto, uma câmera de monitoramento flagrou que a vítima estava trabalhando em um carro, quando foi atingida pelos tiros que vieram de dentro da casa do agente. Ao chegar à calçada, Carlos Eduardo ainda dispara na direção de outras pessoas que estavam na rua. A todo momento, a esposa dele aparece ao lado.

Momento em que agente foi levado para Delegacia Regional Crédito: TV Gazeta

O casal, então, acabou levado para a Delegacia Regional de Vila Velha pela Guarda Civil da cidade. A arma usada no crime também foi apreendida. Em nota, a Polícia Civil afirmou que os suspeitos foram autuados em flagrante por sete tentativas de homicídio e encaminhados ao sistema prisional.

GUARDA MUNICIPAL VAI INVESTIGAR

Secretário de Defesa Social de Vila Velha e chefe da Guarda Civil, Oberacy Emmerich concedeu uma entrevista para a TV Gazeta e garantiu que um processo administrativo já foi aberto para investigar o caso. "As imagens falam por si só. Ele não usou nenhuma técnica de abordagem. É um infrator. Nenhum agente está na rua sem avaliação psicológica e esse é um caso isolado", afirmou.