Agente da Guarda Municipal  atira e deixa homem ferido em Vila Velha

Agente da Guarda atira em eletricista em Vila Velha Crédito: Reprodução

A Guarda Municipal de Vila Velha atendeu a um chamado envolvendo um agente, na tarde desta quinta-feira (18), no bairro Aribiri. Um homem ficou ferido e precisou ser encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria após ser atingido por disparos de arma de fogo, efetuados pelo agente. Segundo o agente, o homem tentou invadir sua residência. O homem ferido ficou caído na Rua Emygdio Ferreira Sacramento. A Guarda Municipal não informou o nome do profissional envolvido no caso.

Segundo a Guarda, que foi acionada durante uma suposta troca de tiros, a vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde e a identidade do homem baleado.

A arma usada na ocorrência foi apreendida, o agente e sua esposa foram conduzidos para a delegacia, para as "providências necessárias".

Em nota, a Corregedoria da Guarda Municipal do município afirmou que "vai acompanhar os procedimentos e tomar as medidas administrativas necessárias diante da apuração".

A Corregedoria ainda informou que "a Guarda Municipal é uma das poucas instituições que, por lei, submete os seus agentes a cada 2 anos para exame psicológico".

VÍDEO MOSTRA TIROS

A Gazeta ainda tenta a identificação do profissional. O agente foi preso nesta quinta-feira (18) após a análise de vídeos de uma câmera de videomonitoramento instalada na rua. Imagens mostram que o homem trabalhava no carro quando os tiros começaram a ser disparados de dentro de uma residência em direção ao eletricista. O agente sai de casa acompanhado da esposa e aponta a arma para outras pessoas. A Guarda Municipal não divulgou o nome do profissional. A reportagem deainda tenta a identificação do profissional.

As imagens (veja vídeo abaixo) mostram a rua movimentada, e contrariam a versão inicial enviada pela Guarda, que teria sido dita pelo agente, de que o homem havia tentado invadir a residência dele. É possível ver com clareza que o eletricista está mexendo no carro, quando o agente da Guarda Municipal sai de casa armado. Mesmo após os disparos, a vítima consegue correr. O eletricista foi socorrido e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município.

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GUARDA MUNICIPAL ABRIU PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA O AGENTE

Em entrevista à TV Gazeta, o secretário de Defesa Social de Vila Velha e chefe da Guarda Municipal, Oberacy Emmerich, preferiu não revelar o nome do agente e disse que um processo administrativo já foi aberto contra ele.

"De nossa parte, fizemos tudo que deveríamos fazer. Não é um guarda, é um infrator da lei. Ele foi autuado por sete tentativas de homicídio e foi encaminhado para o presídio. Está à disposição da Justiça e a arma foi apreendida. Abrimos um processo administrativo, a gente aguarda a decisão da Justiça. Caso venha ele a ser solto, ele é afastado automaticamente", afirmou.

Emmerich também fez questão de ressaltar que a postura do agente não condiz com a de um guarda municipal e que todos os profissionais passam por avaliação psicológica.