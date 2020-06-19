Agente da Guarda Municipal  atira e deixa homem ferido em Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha atendeu a um chamado envolvendo um agente, na tarde desta quinta-feira (18), no bairro Aribiri. Um homem ficou ferido e precisou ser encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria após ser atingido por disparos de arma de fogo, efetuados pelo agente. Segundo o agente, o homem tentou invadir sua residência. O homem ferido ficou caído na Rua Emygdio Ferreira Sacramento. A Guarda Municipal não informou o nome do profissional envolvido no caso.
Segundo a Guarda, que foi acionada durante uma suposta troca de tiros, a vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde e a identidade do homem baleado.
A arma usada na ocorrência foi apreendida, o agente e sua esposa foram conduzidos para a delegacia, para as "providências necessárias".
Em nota, a Corregedoria da Guarda Municipal do município afirmou que "vai acompanhar os procedimentos e tomar as medidas administrativas necessárias diante da apuração".
A Corregedoria ainda informou que "a Guarda Municipal é uma das poucas instituições que, por lei, submete os seus agentes a cada 2 anos para exame psicológico".
VÍDEO MOSTRA TIROS
O agente foi preso nesta quinta-feira (18) após a análise de vídeos de uma câmera de videomonitoramento instalada na rua. Imagens mostram que o homem trabalhava no carro quando os tiros começaram a ser disparados de dentro de uma residência em direção ao eletricista. O agente sai de casa acompanhado da esposa e aponta a arma para outras pessoas. A Guarda Municipal não divulgou o nome do profissional. A reportagem de A Gazeta ainda tenta a identificação do profissional.
As imagens (veja vídeo abaixo) mostram a rua movimentada, e contrariam a versão inicial enviada pela Guarda, que teria sido dita pelo agente, de que o homem havia tentado invadir a residência dele. É possível ver com clareza que o eletricista está mexendo no carro, quando o agente da Guarda Municipal sai de casa armado. Mesmo após os disparos, a vítima consegue correr. O eletricista foi socorrido e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município.
GUARDA MUNICIPAL ABRIU PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA O AGENTE
Em entrevista à TV Gazeta, o secretário de Defesa Social de Vila Velha e chefe da Guarda Municipal, Oberacy Emmerich, preferiu não revelar o nome do agente e disse que um processo administrativo já foi aberto contra ele.
"De nossa parte, fizemos tudo que deveríamos fazer. Não é um guarda, é um infrator da lei. Ele foi autuado por sete tentativas de homicídio e foi encaminhado para o presídio. Está à disposição da Justiça e a arma foi apreendida. Abrimos um processo administrativo, a gente aguarda a decisão da Justiça. Caso venha ele a ser solto, ele é afastado automaticamente", afirmou.
Emmerich também fez questão de ressaltar que a postura do agente não condiz com a de um guarda municipal e que todos os profissionais passam por avaliação psicológica.
"As imagens falam por si só. Provavelmente tem alguma justificativa, mas ele não usou técnica alguma de abordagem. Simplesmente saiu de casa fazendo disparo de arma de fogo. Não vi nas imagens nenhuma técnica policial aplicada a esses disparos. Inclusive, cometeu um excesso de disparos. Ele deve ter seus argumentos, e vai colocar isso perante o juiz. Nenhum guarda está na rua sem avaliação psicológica. Esse caso é um caso isolado", finalizou.