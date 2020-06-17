Homem foi morto em Vitória por se envolver com namorada de criminoso, diz polícia

Policial civil em ação: operações vão continuar Crédito: Arquivo

De acordo com Delegado Marcelo Cavalcante, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, o crime teve motivação passional. A vítima teria mantido relacionamento com a namorada de um dos criminosos.

Um crime que nos deixou estarrecidos. À luz do dia, o autor chegou e executou a vítima quase em frente ao DPM de Santo Antônio. Hoje o Estado está aqui a fim de cumprir a prisão dos suspeitos de terem cometido o crime. Foi apreendido munição, droga e material para embalo de droga, afirmou o delegado no começo da operação.

Apontado como autor dos disparos, o homem, de 30 anos, negou o crime. O outro homem preso, de 26 anos, negou participação no homicídio. Com ele, a polícia encontrou drogas, munições e arma. O material foi apreendido.

Ainda segundo a polícia, os homens têm envolvimento com o tráfico de drogas. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana, onde permanecem à disposição da Justiça.