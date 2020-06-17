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Crime passional

Homem foi morto em Vitória por se envolver com namorada de criminoso, diz polícia

O assassinato aconteceu no mês passado, em frente ao DPM de Santo Antônio. Segundo informações da polícia, crime teve motivação passional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 08:41

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 08:41

Policial civil em ação: operações vão continuar
Policial civil em ação: operações vão continuar Crédito: Arquivo
Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira (17), durante uma operação no bairro Santo Antônio, em Vitória, dois homens suspeitos de envolvimento em um homicídio no mês passado. Segundo informações da polícia, a dupla seria responsável por tramar a morte de um homem, no dia 14 de maio. O crime aconteceu em plena luz do dia, em frente ao Destacamento da Polícia Militar (DPM) do bairro. 
De acordo com Delegado Marcelo Cavalcante, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, o crime teve motivação passional. A vítima teria mantido relacionamento com a namorada de um dos criminosos.
Um crime que nos deixou estarrecidos. À luz do dia, o autor chegou e executou a vítima quase em frente ao DPM de Santo Antônio. Hoje o Estado está aqui a fim de cumprir a prisão dos suspeitos de terem cometido o crime. Foi apreendido munição, droga e material para embalo de droga, afirmou o delegado no começo da operação.
Apontado como autor dos disparos, o homem, de 30 anos, negou o crime. O outro homem preso, de 26 anos, negou participação no homicídio. Com ele, a polícia encontrou drogas, munições e arma. O material foi apreendido.
Ainda segundo a polícia, os homens têm envolvimento com o tráfico de drogas. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana, onde permanecem à disposição da Justiça.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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