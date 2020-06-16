Líder do Trem Bala é preso durante operação policial em Vitória

Uma das lideranças do Trem Bala, Felipe Ramos Correia, vulgo Sassá, foi preso nesta terça-feira (16) Crédito: Reprodução/PMES

Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (16) no bairro Consolação, em Vitória , Felipe Ramos Correia, o Sassá, considerado uma das lideranças do Trem Bala, braço armado da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). A polícia informou que, com o detido, foram encontradas armas, drogas e dinheiro.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática identificou Felipe durante uma operação no bairro. O criminoso, então, teria disparado contra os agentes, que revidaram. Felipe foi detido e, com ele, foram encontrados duas pistolas Glock calibre 9mm com quatro carregadores e 65 munições do mesmo calibre, além de 16 buchas de maconha, duas bucha de Skunk, três balaças de precisão, um rádio comunicador e R$ 475,00 em especie.

A polícia informou também que Sassá estava foragido da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) desde 2018, após saída temporária. Ele foi condenado por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Militar encontrou armas, drogas e dinheiro com Sassá Crédito: Reprodução/PMES

TREM BALA

A facção Trem Bala é o braço armado da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) e, segundo investigações da polícia, começou a atuar em 2010 na região do Bairro da Penha, na Capital. A facção recebia orientações do Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa paulista.