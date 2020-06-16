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Crime Organizado

Líder do Trem Bala é preso durante operação policial em Vitória

A Polícia Militar informou que Felipe Ramos Correia, o Sassá, foi localizado  durante operação no bairro Consolação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 19:30

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 19:30

Uma das lideranças do Trem Bala, Felipe Ramos Correia, vulgo Sassá, foi preso nesta terça-feira (16)
Uma das lideranças do Trem Bala, Felipe Ramos Correia, vulgo Sassá, foi preso nesta terça-feira (16) Crédito: Reprodução/PMES
Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (16) no bairro Consolação, em Vitória, Felipe Ramos Correia, o Sassá, considerado uma das lideranças do Trem Bala, braço armado da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). A polícia informou que, com o detido, foram encontradas armas, drogas e dinheiro.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática identificou Felipe durante uma operação no bairro. O criminoso, então, teria disparado contra os agentes, que revidaram. Felipe foi detido e, com ele, foram encontrados duas pistolas Glock calibre 9mm com quatro carregadores e 65 munições do mesmo calibre, além de 16 buchas de maconha, duas bucha de Skunk, três balaças de precisão, um rádio comunicador e R$ 475,00 em especie.
A polícia informou também que Sassá estava foragido da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) desde 2018, após saída temporária. Ele foi condenado por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.
Uma das lideranças do Trem Bala, Felipe Ramos Correia, vulgo Sassá, foi preso nesta terça-feira (16)
A Polícia Militar encontrou armas, drogas e dinheiro com Sassá Crédito: Reprodução/PMES

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TREM BALA

A facção Trem Bala é o braço armado da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) e, segundo investigações da polícia, começou a atuar em 2010 na região do Bairro da Penha, na Capital. A facção recebia orientações do Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa paulista.
Segundo investigações, o Trem Bala é responsável pela expansão do PCV para outros bairros da Capital a fim de conquistar novos espaços para bocas de fumo, além de armazenamento de armas e drogas. O braço armado também é responsável pelos homicídios. Já o PCV é responsável pelo gerenciamento das drogas.

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