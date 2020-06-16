Em Coqueiral de Itaparica

Idosa de 77 anos é encontrada morta dentro de casa em Vila Velha

A aposentada Atagildes Torezani de Moraes, de 77 anos, morava sozinha em uma casa no bairro Coqueiral de Itaparica e foi encontrada já sem vida sobre a cama por policiais no início da tarde desta terça-feira (16)
Redação de A Gazeta

16 jun 2020 às 14:29

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 14:29

A perícia da Polícia Civil chegou ao local para iniciar o trabalho de investigação do crime Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma idosa identificada como Atagildes Torezani de Moraes, de 77 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência localizada na Avenida Aracruz, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, no início da tarde desta terça-feira (16).
De acordo com informações da repórter Daniela Carla no ES1, da TV Gazeta, policiais que atenderam a ocorrência relataram que o corpo da aposentada apresentava sinais de violência e que o corpo dela foi encontrado nu e com um travesseiro sobre o rosto. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. A perícia da Polícia Civil também foi acionada e rapidamente chegou à residência para iniciar as investigações e encaminhar o corpo ao Departamento Médico Legal, em Vitória.

Um dos filhos da idosa, que preferiu não ser identificado, contou à reportagem da TV Gazeta que a mãe morava sozinha e era proprietária de alguns pontos comerciais na região. Além dele, Atalgildes tinha outros dois filhos e morava sozinha por opção.
O familiar contou ainda que a aposentada tinha o hábito de ajudar moradores de rua e pessoas carentes, e que ela era conhecida e querida pelos vizinhos. Essa prática de ajudar pessoas em situação de rua, segundo o filho da idosa, deixava os familiares preocupados devido ao contato constante com desconhecidos.

"CENA ESTRANHA"

Um dos primeiros a chegar no local, o autônomo identificado como Levir disse, em entrevista à TV Gazeta, que estranhou o fato do portão estar aberto e chamou pela moradora.
"Cheguei e encontrei o portão aberto. Chamei, chamei, chamei, os cachorros latiram e nada. Na hora já pensei que havia algo errado. Cheguei na porta e vi que ela estava aberta. Entrei e encontrei muitas coisas reviradas dentro da casa. Fiquei assustado com o que vi, voltei e acionei a polícia. Um policial chegou e ligou a luz porque estava escuro. Foi quando ele a encontrou deitada na cama com um travesseiro sobre o rosto. Eles encontraram as coisas dela reviradas, acharam na sala, inclusive, uma embalagem aberta de preservativos. Até onde sei, ela não tem inimizade com ninguém. É uma pena, coitada", disse o autônomo, que iria realizar o serviço no imóvel.
A polícia não permitiu que familiares entrassem no imóvel até a chegada da perícia. Apenas uma médica da família, que acompanha a idosa e também outros membros da família, foi autorizada a entrar na residência para realizar a identificação.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

