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Violência

Mulher é morta a tiros na rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha

De acordo com o registro da ocorrência, quando os policiais chegaram no local, a vítima estava caída no acostamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 19:36

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 19:36

Mulher morre na rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha Crédito: Internauta
Uma mulher foi morta a tiros na rodovia Leste-Oeste, por volta das 16h desta sexta-feira (12). O corpo da vítima foi encontrado próximo ao bairro Vale Encantado, em Vila Velha.
De acordo com o registro da ocorrência feito pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), os policiais militares foram informados de que tinham ocorrido disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem na rodovia, eles constataram que a mulher, que era moradora de Cariacica, já estava morta. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime.
Ainda segundo a polícia, a mulher já foi presa por porte e uso de drogas e já foi alvo de mandado de busca e apreensão no bairro Rio Marinho, onde vive.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil não soube dar mais detalhes e informar se houve detidos, porque a ocorrência ainda estava em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e explicou que que "somente após a finalização das diligências, teria informações do caso".

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