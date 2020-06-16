Vila Velha é onde mais choveu na Grande Vitória em 24 horas

O município de Vila Velha foi o que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com a Defesa Civil Estadual. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (16). Segundo os dados, a cidade canela-verde registrou 83.45 mm de chuva no período. Serra (60.60 mm), Cariacica (60.18 mm) e Vitória (55.33) também aparecem no relatório.
No entanto, os municípios da Grande Vitória não foram os registraram o maior volume de chuva. Em todo o Estado, a cidade em que mais choveu foi Anchieta, com 99 mm. Em seguida, aparecem Rio Novo do Sul, com 97.20 mm, e Piúma, com 91.20 mm.
A reportagem de A Gazeta demandou o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para saber qual era a previsão de chuva esperada para as cidades com maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas. O órgão informou apenas que "a previsão climática mensal referente a junho de 2020 indica ainda que as chuvas devem seguir o padrão normal esperado para o mês".
ALERTAS VIGENTES
No relatório da Defesa Civil também constam quatro municípios que estão em alerta MODERADO para risco de movimento de massa. São eles: Rio Novo do Sul, Piúma, Vila Velha e Anchieta. Por este motivo, o órgão estadual sinalizou o plano de emprego ATENÇÃO em todo o Estado.
Confira a lista de municípios que registraram a maior quantidade de chuva nas últimas 24 horas*
- ANCHIETA 99.00 mm
- RIO NOVO DO SUL 97.20 mm
- PIÚMA 91.80 mm
- VILA VELHA 83.45 mm
- MARECHAL FLORIANO 77.60 mm
- VIANA 72.62 mm
- ALFREDO CHAVES 71.20 mm
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 65.73 mm
- SERRA 60.60 mm
- CARIACICA 60.18 mm
- VITÓRIA 55.33 mm
- CASTELO 50.42 mm
- VARGEM ALTA 49.20 mm
- ATILIO VIVACQUA 46.00 mm
- DOMINGOS MARTINS 39.91 mm
- GUARAPARI 36.60 mm
- MIMOSO DO SUL 36.00 mm
- ITAPEMIRIM 34.10 mm
*Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas registrados entre os municípios que possuem estação meteorológica do Cemaden.