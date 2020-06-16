Vila Velha é onde mais choveu na Grande Vitória em 24 horas

Rua alagada no bairro Cobilândia, em Vila Velha, por conta das fortes chuvas desta madrugada Crédito: Luciney Araújo / TV Gazeta

O município de Vila Velha foi o que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com a Defesa Civil Estadual. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (16). Segundo os dados, a cidade canela-verde registrou 83.45 mm de chuva no período. Serra (60.60 mm), Cariacica (60.18 mm) e Vitória (55.33) também aparecem no relatório.

No entanto, os municípios da Grande Vitória não foram os registraram o maior volume de chuva. Em todo o Estado, a cidade em que mais choveu foi Anchieta, com 99 mm. Em seguida, aparecem Rio Novo do Sul, com 97.20 mm, e Piúma, com 91.20 mm.

A reportagem de A Gazeta demandou o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para saber qual era a previsão de chuva esperada para as cidades com maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas. O órgão informou apenas que "a previsão climática mensal referente a junho de 2020 indica ainda que as chuvas devem seguir o padrão normal esperado para o mês".

ALERTAS VIGENTES

No relatório da Defesa Civil também constam quatro municípios que estão em alerta MODERADO para risco de movimento de massa. São eles: Rio Novo do Sul, Piúma, Vila Velha e Anchieta. Por este motivo, o órgão estadual sinalizou o plano de emprego ATENÇÃO em todo o Estado.

Confira a lista de municípios que registraram a maior quantidade de chuva nas últimas 24 horas*

ANCHIETA 99.00 mm

RIO NOVO DO SUL 97.20 mm

PIÚMA 91.80 mm

VILA VELHA 83.45 mm

MARECHAL FLORIANO 77.60 mm

VIANA 72.62 mm

ALFREDO CHAVES 71.20 mm

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 65.73 mm

SERRA 60.60 mm

CARIACICA 60.18 mm

VITÓRIA 55.33 mm

CASTELO 50.42 mm

VARGEM ALTA 49.20 mm

ATILIO VIVACQUA 46.00 mm

DOMINGOS MARTINS 39.91 mm

GUARAPARI 36.60 mm

MIMOSO DO SUL 36.00 mm

ITAPEMIRIM 34.10 mm

*Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas registrados entre os municípios que possuem estação meteorológica do Cemaden.