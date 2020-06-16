Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança no tempo

Instituto emite aviso de chuva intensa para nove cidades do ES

O aviso é válido principalmente para as regiões Norte e Grande Vitória, além de abranger também cidades da Bahia e de Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 06:42

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 06:42

Chuva deve ir embora na sexta (22), mas volta no domingo (24)
Chuva deve ir embora na sexta (22), mas volta no domingo (24) Crédito: Carlos Alberto
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu, nesta terça-feira (16), um aviso de observação de chuva intensa para nove cidades do Espírito Santo. Em alguns desses municípios já chove desde a noite de segunda-feira (15) e o dia amanheceu com o tempo bastante fechado, como em Vitória e em Vila Velha.
O aviso é válido principalmente para as regiões Norte e Grande Vitória, além de abranger também cidades da Bahia e de Minas Gerais. Confira abaixo os municípios capixabas que constam no alerta:
  1. Aracruz
  2. Conceição da Barra
  3. Ibiraçu
  4. Linhares
  5. Pedro Canário
  6. São Mateus
  7. Serra
  8. Vila Velha
  9. Vitória
As áreas que constam no aviso, segundo o Inpe, seguem em observação "devido a tendência de evolução do nível do aviso meteorológico dentro das próximas 120 horas". O instituto recomenda que os moradores acompanhem as previsões meteorológicas e uma possível alteração do nível do alerta.

FRENTE FRIA

Uma frente fria avançou pelo Sudeste nesta segunda-feira, trazendo tempo instável e chuva para boa parte do Estado.
Segundo o Climatempo, o tempo chuvoso predomina nesta terça-feira (16) na Grande Vitória e também no sul capixaba, com chuva moderada em algumas horas. Também chove nas outras regiões o estado, mas com menos intensidade.
Em 24h (entre 1h30 de segunda-15- e 1h30 de terça-16), os municípios de Piúma (91,4 mm), Anchieta (89,4 mm), Rio Novo do Sul (88,8 mm) e Vila Velha (78,3 mm) foram as cidades capixabas que registraram um maior volume de chuva.

Veja Também

Dicas de caldos, sopas e rámen para curtir no friozinho

Junho deve ser frio e temperatura pode chegar perto dos 3?°C no ES

Em meio ao frio de pocar, o calor da solidariedade nas ruas do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados