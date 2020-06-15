Frente fria traz tempo instável e chuva para o ES

Segundo o Climatempo, as nuvens carregadas formadas com a passagem da frente fria vão perder força aos poucos no Sudeste.

Até quarta-feira (17), ainda pode chover fraco entre o Espírito Santo e o Vale do Jequitinhonha. Depois disso, o sol forte volta a predominar e não há previsão de chuva pelo menos até sexta-feira (19), um dia antes do início oficial do inverno.