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Climatempo

Frente fria traz tempo instável e chuva para o ES

No Espírito Santo, a segunda-feira (15) será de tempo instável e chuva a qualquer hora, que pode ocorrer com até moderada intensidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 07:07

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 07:07

Data: 07/05/2020 - Vitória - Tempo nublado, em Vitória - Editoria: Cidades Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Tempo pode ficar nublado em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A semana deve começar com tempo instável e chuva a qualquer hora no Espírito Santo, principalmente nas regiões litorâneas. Uma frente fria avança pelo Sudeste nesta segunda-feira (15) espalhando nuvens carregadas por várias áreas, de acordo com previsão do Climatempo.
O predomínio será de céu nublado em toda a faixa leste do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e em áreas da Zona da Mata Mineira e do Vale do Rio Doce.

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No Espírito Santo, o dia será de tempo instável e chuva a qualquer hora, que pode ocorrer com até moderada intensidade. Em Vitória, a máxima não passa dos 26°, diferentemente dos dias anteriores que foram de bastante calor. Já em Domingos Martins e em Marechal Floriano, na região Serrana, a temperatura varia entre 17° e 23° nas partes mais baixas. Nas áreas mais elevadas, a mínima pode chegar a 14°.

FRENTE FRIA PERDE INTENSIDADE NA QUARTA

Segundo o Climatempo, as nuvens carregadas formadas com a passagem da frente fria vão perder força aos poucos no Sudeste.
Até quarta-feira (17), ainda pode chover fraco entre o Espírito Santo e o Vale do Jequitinhonha. Depois disso, o sol forte volta a predominar e não há previsão de chuva pelo menos até sexta-feira (19), um dia antes do início oficial do inverno.

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