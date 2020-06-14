ES passa de mil mortos por Covid-19, mas praias voltam a ficar cheias

Um dia depois do Espírito Santo ultrapassar a triste marca de mais de mil mortos por coronavírus, o cenário de praias cheias se repetiu na Grande Vitória.
Mesmo com a orientação - e o apelo - para que se mantenha o isolamento social, medida para conter o avanço da Covid-19, muita gente decidiu aproveitar o domingo (14) para ir às praias, seja para tomar um banho de mar, seja para praticar exercício físico.
O fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, percorreu as praias de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa, em Vila Velha, e a Ilha do Boi, Curva da Jurema e Camburi, em Vitória. Nos registros, também há poucas pessoas utilizando máscaras, item obrigatório para sair às ruas.
Praias - Movimento nas praias
A cidade de Vila Velha, com mais de 4,4 mil casos confirmados da Covid-19, é a que tem maior movimentação. Na Praia da Costa, além dos banhistas, foi possível observar um grupo de homens jogando futebol de areia, esporte de contato físico e que pode aumentar o risco de contágio do coronavírus.
As praias de Vitória, mesmo que com uma proporção menor, também têm banhistas na tarde de domingo. Até mesmo idosos, que fazem parte do grupo de risco de idade para a Covid-19, foram vistos nas areias da Capital, ignorando as recomendações das autoridades de saúde.
LUTO OFICIAL
O governo do Espírito Santo decretou luto oficial em todo Estado pelas mortes em decorrência da Covid-19, enquanto vigorar o estado de emergência em saúde pública. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), neste sábado (13), após o Estado ultrapassar mais de mil mortos pela doença.
Casagrande lembrou que este é um momento que exige muita empatia, solidariedade e trabalho para vencer a crise, que é a mais grave desde a gripe espanhola, em 1918, e a crise econômica, de 2009. No Twitter, o governador pediu para a população ficar em casa, pelas pessoas que perderam familiares devido à Covid-19. "Por essas famílias hoje enlutadas, fique em casa" , publicou.