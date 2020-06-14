ES passa de mil mortos por Covid-19, mas praias voltam a ficar cheias

Até jogo de futebol foi registrado na Praia da Costa, em Vila Velha, mesmo com a recomendação para distanciamento social Crédito: Carlos Alberto Silva

Mesmo com a orientação - e o apelo - para que se mantenha o isolamento social, medida para conter o avanço da Covid-19 , muita gente decidiu aproveitar o domingo (14) para ir às praias, seja para tomar um banho de mar, seja para praticar exercício físico.

A Gazeta, percorreu as praias de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa, em O fotógrafo Carlos Alberto Silva, de, percorreu as praias de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa, em Vila Velha , e a Ilha do Boi, Curva da Jurema e Camburi, em Vitória . Nos registros, também há poucas pessoas utilizando máscaras , item obrigatório para sair às ruas.

Praias - Movimento nas praias

A cidade de Vila Velha, com mais de 4,4 mil casos confirmados da Covid-19, é a que tem maior movimentação. Na Praia da Costa, além dos banhistas, foi possível observar um grupo de homens jogando futebol de areia, esporte de contato físico e que pode aumentar o risco de contágio do coronavírus.

As praias de Vitória, mesmo que com uma proporção menor, também têm banhistas na tarde de domingo. Até mesmo idosos, que fazem parte do grupo de risco de idade para a Covid-19, foram vistos nas areias da Capital, ignorando as recomendações das autoridades de saúde.

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