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Pandemia

Espírito Santo ultrapassa a marca de mil mortos por Covid-19

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 1.028 pessoas já morreram por conta do coronavírus no Estado. Foram 29 mortes nas últimas 24h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 16:34

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 16:34

Ministério da Saúde dificulta publicidade a casos de coronavírus no Brasil
Ministério da Saúde dificulta publicidade a casos de coronavírus no Brasil Crédito: Tumisu/ Pixabay
Espírito Santo ultrapassou,  na tarde deste sábado (13), a triste marca de mil mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Pouco mais de 100 dias depois do primeiro óbito, o Estado já registra 1.028 mortes, segundo informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Ao ultrapassar o número de mil mortos, o Espírito Santo se junta aos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, Maranhão, Ceará e Amazonas, todos com mais de mil óbitos relacionados à doença.
Do total de óbitos, 29 foram registrados nas últimas 24 horas  já os casos confirmados são 26.011, sendo 509 nas últimas 24 horas. A letalidade no Estado chegou a 3,94% e 14.224 pessoas já são consideradas curadas para um total de 70.550 testes realizados no Espírito Santo.
A maior quantidade de casos está registrada na Serra  4.605, com uma letalidade de 4,86%. Na sequência aparecem os municípios de Vitória (4.509 casos e 3,55% de letalidade) e Vila Velha (4.420 casos e 3,80% de letalidade). O município de Cariacica apresenta menos casos que os vizinhos (3.222), porém é o que tem a maior letalidade: 4,90%.
Entre os bairros, o maior número de contaminados é observado em Jardim Camburi, na Capital:  587 pessoas já foram infectadas no local. Depois aparece Praia da Costa, em Vila Velha, com 530 casos confirmados. Na Serra o bairro de Feu Rosa (228) lidera o número pessoas com a doença e em Cariacica a maioria dos casos foi registrado em Campo Grande ( 177).

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