Espírito Santo ultrapassa a marca de mil mortos por Covid-19

Ministério da Saúde dificulta publicidade a casos de coronavírus no Brasil Crédito: Tumisu/ Pixabay

Ao ultrapassar o número de mil mortos, o Espírito Santo se junta aos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, Maranhão, Ceará e Amazonas, todos com mais de mil óbitos relacionados à doença.

Do total de óbitos, 29 foram registrados nas últimas 24 horas  já os casos confirmados são 26.011, sendo 509 nas últimas 24 horas. A letalidade no Estado chegou a 3,94% e 14.224 pessoas já são consideradas curadas para um total de 70.550 testes realizados no Espírito Santo.

A maior quantidade de casos está registrada na Serra  4.605, com uma letalidade de 4,86%. Na sequência aparecem os municípios de Vitória (4.509 casos e 3,55% de letalidade) e Vila Velha (4.420 casos e 3,80% de letalidade). O município de Cariacica apresenta menos casos que os vizinhos (3.222), porém é o que tem a maior letalidade: 4,90%.