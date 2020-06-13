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Coronavírus

Espírito Santo ainda não tem nenhuma cidade em risco extremo

Número de cidades do Estado com risco alto para Covid-19 subiu para 37. Divino São Lourenço foi incluídos entre os municípios onde há um grande número de infectados pela doença; veja lista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 16:13

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 16:13

37 cidades do ES tem risco alto para coronavírus
37 cidades do ES tem risco alto para coronavírus Crédito: Governo do ES
Espírito Santo ainda não tem nenhum município apresentado como risco extremo, como já havia adiantado a coluna Vitor Vogas. O anúncio foi feito no início da tarde deste sábado (13) pelo governador Renato Casagrande (PSB), que informou ainda que subiu para 37 o número de cidades classificadas como grupo de risco alto de transmissão do novo coronavírus no Estado. O novo mapa da matriz de risco incluiu Divino São Lourenço dentre os municípios onde há avanço da doença. 
O novo mapa de risco entra em vigor na próxima segunda-feira (15) e vale até domingo (21). Outras 41 cidades capixabas seguem classificadas como risco moderado. A portaria será publicada neste fim de semana. A partir de agora, segundo o chefe do Poder Executivo estadual, os municípios classificados no risco alto deverão manter as medidas qualificadas pelo prazo mínimo de 14 dias.
Espírito Santo ainda não tem nenhuma cidade em risco extremo
Na última quarta-feira (10), o governador do Estado divulgou medidas que poderão ser implementadas caso o Espírito Santo tenha cidades classificadas como risco extremo. Isso deve ocorrer quando o Estado passar os 90% de ocupação dos leitos de UTI ocupados na rede pública.

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Temos cerca de 1.300 leitos hospitalares, sendo cerca de 630 de UTIs para tratamento da Covid-19. Até o final de junho, serão, ao todo, 700 vagas. Até agora, ninguém ficou sem atendimento. Tenho dito que leitos salvam vidas, mas não todas. O que preserva a vida é o isolamento social. Vamos continuar abrir leitos, dentro das nossas possibilidades, mas precisamos da participação das pessoas para manterem o distanciamento. Esta é uma responsabilidade individual, avaliou o governador.

CONFIRA A LISTA DAS CIDADES CLASSIFICADAS COMO RISCO ALTO

37 cidades do ES tem risco alto para coronavírus
37 cidades do ES tem risco alto para coronavírus Crédito: Governo do ES
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Colatina
  14. Divino de São Lourenço
  15. Ecoporanga
  16. Fundão
  17. Guarapari
  18. Ibiraçu
  19. Ibitirama
  20. Itapemirim
  21. Itarana
  22. João Neiva
  23. Mantenópolis
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mucurici, Muqui
  27. Piúma
  28. Presidente Kennedy
  29. Santa Teresa
  30. São Domingos do Norte
  31. São José do Calçado
  32. São Roque do Canaã
  33. Serra
  34. Viana
  35. Vila Velha
  36. Vitória

TESTES

Durante o anúncio do Mapa de Risco do Estado, o governador informou que o Laboratório Central da Secretaria de Estado da Saúde (Lacen) conseguiu, até a manhã deste sábado (13), fazer todos os testes que estavam em espera.
A partir de semana que vem os testes serão feitos em tempo real. Os resultados já estarão disponíveis no dia seguinte ou em até 48 horas. Conseguimos resolver essa questão. Já fizemos, público e privado, quase 70 mil testes, comentou.
O governador informou que o ES passou a marca de mil pessoas mortas pela Covid-19. Os dados atualizados serão divulgados no final do dia. O número de infectados deverá crescer ainda mais, por conta da atualização dos testes do Lacen.
O ES tem 17.276 testes por milhão de habitante, enquanto que a média brasileira é de 6.400.

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