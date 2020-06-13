37 cidades do ES tem risco alto para coronavírus Crédito: Governo do ES

O novo mapa de risco entra em vigor na próxima segunda-feira (15) e vale até domingo (21). Outras 41 cidades capixabas seguem classificadas como risco moderado. A portaria será publicada neste fim de semana. A partir de agora, segundo o chefe do Poder Executivo estadual, os municípios classificados no risco alto deverão manter as medidas qualificadas pelo prazo mínimo de 14 dias.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo ainda não tem nenhuma cidade em risco extremo

Na última quarta-feira (10), o governador do Estado divulgou medidas que poderão ser implementadas caso o Espírito Santo tenha cidades classificadas como risco extremo. Isso deve ocorrer quando o Estado passar os 90% de ocupação dos leitos de UTI ocupados na rede pública.

Temos cerca de 1.300 leitos hospitalares, sendo cerca de 630 de UTIs para tratamento da Covid-19. Até o final de junho, serão, ao todo, 700 vagas. Até agora, ninguém ficou sem atendimento. Tenho dito que leitos salvam vidas, mas não todas. O que preserva a vida é o isolamento social. Vamos continuar abrir leitos, dentro das nossas possibilidades, mas precisamos da participação das pessoas para manterem o distanciamento. Esta é uma responsabilidade individual, avaliou o governador.

CONFIRA A LISTA DAS CIDADES CLASSIFICADAS COMO RISCO ALTO

37 cidades do ES tem risco alto para coronavírus Crédito: Governo do ES

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Colatina Divino de São Lourenço Ecoporanga Fundão Guarapari Ibiraçu Ibitirama Itapemirim Itarana João Neiva Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Mucurici, Muqui Piúma Presidente Kennedy Santa Teresa São Domingos do Norte São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Viana Vila Velha Vitória

TESTES

Durante o anúncio do Mapa de Risco do Estado, o governador informou que o Laboratório Central da Secretaria de Estado da Saúde (Lacen) conseguiu, até a manhã deste sábado (13), fazer todos os testes que estavam em espera.

A partir de semana que vem os testes serão feitos em tempo real. Os resultados já estarão disponíveis no dia seguinte ou em até 48 horas. Conseguimos resolver essa questão. Já fizemos, público e privado, quase 70 mil testes, comentou.

O governador informou que o ES passou a marca de mil pessoas mortas pela Covid-19. Os dados atualizados serão divulgados no final do dia. O número de infectados deverá crescer ainda mais, por conta da atualização dos testes do Lacen.