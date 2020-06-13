Mapa de Risco deste sábado não trará nenhuma cidade em risco extremo

Última atualização: Mapa de Risco divulgado no sábado passado (6 de junho) Crédito: Divulgação/Governo do ES

Mapa de Gestão de Risco, a ser divulgado neste sábado (13), às 12 horas, pelo governador O novo, a ser divulgado neste sábado (13), às 12 horas, pelo governador Renato Casagrande (PSB), não trará nenhum dos 78 municípios capixabas em situação de "risco extremo". Os dados reunidos nesta sexta-feira (12) à noite pelo governo estadual já possibilitavam essa conclusão. Atualizado semanalmente, aos sábados, o Mapa de Risco é o instrumento usado pelo governo para orientar decisões da Sala de Situação relacionadas à pandemia do novo coronavírus , levando-se em conta o cruzamento de alguns indicadores. O mais importante deles é a taxa estadual de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19, na rede pública hospitalar.

Apesar de não termos atingido o risco extremo (pelo menos não ainda), a situação é delicada, pois a taxa estadual de ocupação dos leitos de UTI para a doença tem se aproximado perigosamente do limite de 90%. Nos últimos dias, esse número vem num crescente contínuo: a cada dia se eleva mais um pouco, chegando gradativamente mais perto dos 90% "fatais".

Conforme agentes do governo têm destacado incessantemente, se essa marca for ultrapassada, cidades hoje consideradas em "risco alto" passarão automaticamente para a categoria "risco extremo". Nesse caso, o governo decretará o lockdown nessas cidades, por um período de pelo menos duas semanas (tempo mínimo de incubação do novo coronavírus no organismo humano), com o objetivo de refrear a evolução do contágio nessas localidades.

Embora o governo prefira evitar o termo lockdown, o que teremos nesse caso é mesmo isso, ou algo muito próximo a isso, ou seja, paralisação das indústrias, fechamento quase total das atividades comerciais e, acima de tudo, proibição quase total da circulação de pessoas pelas ruas.

Nesta sexta-feira (12), a taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 nos hospitais públicos, considerando todo o Estado, chegou a 86,23%. Isso significa que, dos 632 leitos do tipo existentes no momento, 545 já estão ocupados.

Considerando só a Região Metropolitana de Saúde, que abrange 21 municípios (incluindo os cinco da Grande Vitória), a taxa nesta sexta-feira era de 89,01%: dos 464 leitos de UTI para infectados pelo coronavírus, 413 se encontram ocupados.