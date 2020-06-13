Mapa de Risco deste sábado não trará nenhuma cidade em risco extremo

O novo Mapa de Gestão de Risco, a ser divulgado neste sábado (13), às 12 horas, pelo governador Renato Casagrande (PSB), não trará nenhum dos 78 municípios capixabas em situação de "risco extremo". Os dados reunidos nesta sexta-feira (12) à noite pelo governo estadual já possibilitavam essa conclusão. Atualizado semanalmente, aos sábados, o Mapa de Risco é o instrumento usado pelo governo para orientar decisões da Sala de Situação relacionadas à pandemia do novo coronavírus, levando-se em conta o cruzamento de alguns indicadores. O mais importante deles é a taxa estadual de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19, na rede pública hospitalar.
Apesar de não termos atingido o risco extremo (pelo menos não ainda), a situação é delicada, pois a taxa estadual de ocupação dos leitos de UTI para a doença tem se aproximado perigosamente do limite de 90%. Nos últimos dias, esse número vem num crescente contínuo: a cada dia se eleva mais um pouco, chegando gradativamente mais perto dos 90% "fatais".
Conforme agentes do governo têm destacado incessantemente, se essa marca for ultrapassada, cidades hoje consideradas em "risco alto" passarão automaticamente para a categoria "risco extremo". Nesse caso, o governo decretará o lockdown nessas cidades, por um período de pelo menos duas semanas (tempo mínimo de incubação do novo coronavírus no organismo humano), com o objetivo de refrear a evolução do contágio nessas localidades.
Embora o governo prefira evitar o termo lockdown, o que teremos nesse caso é mesmo isso, ou algo muito próximo a isso, ou seja, paralisação das indústrias, fechamento quase total das atividades comerciais e, acima de tudo, proibição quase total da circulação de pessoas pelas ruas.
Na última quarta-feira (10), em coletiva de imprensa, o governador Renato Casagrande apresentou o protocolo de medidas muito mais rigorosas de isolamento social que serão adotadas se (ou quando) chegarmos ao "risco extremo". Entre elas, um toque de recolher todas as noites, das 21 horas às 5 horas da manhã, e um rodízio para a autorização do deslocamento dos cidadãos pelas vias públicas, de acordo com o número do CPF, com uso de força policial, se necessário, bem como aplicação de multas a quem desobedecer às regras.
Nesta sexta-feira (12), a taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 nos hospitais públicos, considerando todo o Estado, chegou a 86,23%. Isso significa que, dos 632 leitos do tipo existentes no momento, 545 já estão ocupados.
Considerando só a Região Metropolitana de Saúde, que abrange 21 municípios (incluindo os cinco da Grande Vitória), a taxa nesta sexta-feira era de 89,01%: dos 464 leitos de UTI para infectados pelo coronavírus, 413 se encontram ocupados.
Também nesta sexta-feira, o Espírito Santo superou a marca dos 25 mil infectados pelo novo coronavírus, e o número de vidas perdidas pela doença chegou a 999. Nas 24 horas precedentes ao último balanço, foram mais de 1 mil novos casos e 33 novos óbitos registrados. A letalidade da Covid-19 no Estado está em 3,92%, e 13,9 mil pessoas já são consideradas curadas.