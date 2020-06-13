Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Próximo do limite

Coronavírus: há menos de 100 leitos de UTI disponíveis em todo o ES

Atualmente, o índice de ocupação está em 86% e restam apenas 87 vagas; a última vez que o Estado teve uma situação um pouco mais confortável foi no dia 2 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 00:49

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 00:49

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Taxa de ocupação dos leitos de UTI já está próxima de 91% no Estado Crédito: Reprodução/TV
Coronavírus: há menos de 100 leitos de UTI disponíveis em todo o ES
Espírito Santo dispõe menos de 100 leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) livres para atender pacientes infectados pelo novo coronavírus. Segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na sexta-feira (12), restavam 87 leitos desse tipo em todo o território capixaba.
Isso significa que das 632 UTIs ofertadas, 545 já estavam ocupadas. A situação vem se agravando, quase diariamente, há mais de uma semana, apesar do esforço do Governo Estadual para ampliar a oferta dos leitos desde o início da pandemia.

só 51 leitos livres

na Região Metropolitana de Saúde, que concentra 74% dos casos do novo coronavírus no ES
A última vez que o Espírito Santo teve uma situação um pouco mais confortável foi no dia 2 de junho, quando ainda havia 102 leitos de tratamento intensivo livres. Na época, o Estado contava com 575 UTIs e registrava uma ocupação de 82%. Atualmente, este índice já é superior a 86%.
Esses dados são referentes às vagas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, segundo o monitoramento da Sesa, só 216 leitos particulares continuavam livres nesta quarta-feira (10). Contudo, tais vagas de UTI não são exclusivas para casos de Covid-19.

Onde estão os leitos de UTI do ES

Serra: 33 vagas;
Colatina: 13 vagas;
Cachoeiro de Itapemirim: 11 vagas;
São Mateus: oito vagas;
Vila Velha: oito vagas;
Vitória: seis vagas;
Linhares: três vagas;
Aracruz: uma vaga;
Santa Teresa: uma vaga;
Guaçuí: uma vaga.

SESA

Informações disponíveis no portal Covid-19 do Governo do Estado
Só nesta sexta-feira (12), o Espírito Santo registrou 1.074 novos casos da doença. No total, são mais de 25 mil infectados, dos quais mais de 11 mil ainda lutam para vencê-la e podem precisar de atendimento hospitalar e, no pior cenário, de uma UTI. Desde o início da pandemia, 999 pessoas já perderam a vida no Estado.

Veja Também

Mortes por Covid-19 no ES já superam assassinatos em 2019

Bebê de sete dias morre vítima do novo coronavírus no ES

Veja as medidas que serão adotadas no ES em caso de risco extremo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para não ter problemas na hora de comprar um carro
Cantora capixaba lança “Com Muito Amor e Carinho”
Cantora capixaba transforma clássico de Roberto Carlos em “pagodão barroco”
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados