Coronavírus: há menos de 100 leitos de UTI disponíveis em todo o ES
O Espírito Santo dispõe menos de 100 leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) livres para atender pacientes infectados pelo novo coronavírus. Segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na sexta-feira (12), restavam 87 leitos desse tipo em todo o território capixaba.
Isso significa que das 632 UTIs ofertadas, 545 já estavam ocupadas. A situação vem se agravando, quase diariamente, há mais de uma semana, apesar do esforço do Governo Estadual para ampliar a oferta dos leitos desde o início da pandemia.
só 51 leitos livres
na Região Metropolitana de Saúde, que concentra 74% dos casos do novo coronavírus no ES
A última vez que o Espírito Santo teve uma situação um pouco mais confortável foi no dia 2 de junho, quando ainda havia 102 leitos de tratamento intensivo livres. Na época, o Estado contava com 575 UTIs e registrava uma ocupação de 82%. Atualmente, este índice já é superior a 86%.
Esses dados são referentes às vagas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, segundo o monitoramento da Sesa, só 216 leitos particulares continuavam livres nesta quarta-feira (10). Contudo, tais vagas de UTI não são exclusivas para casos de Covid-19.
Onde estão os leitos de UTI do ES
Serra: 33 vagas;
Colatina: 13 vagas;
Cachoeiro de Itapemirim: 11 vagas;
São Mateus: oito vagas;
Vila Velha: oito vagas;
Vitória: seis vagas;
Linhares: três vagas;
Aracruz: uma vaga;
Santa Teresa: uma vaga;
Guaçuí: uma vaga.
Só nesta sexta-feira (12), o Espírito Santo registrou 1.074 novos casos da doença. No total, são mais de 25 mil infectados, dos quais mais de 11 mil ainda lutam para vencê-la e podem precisar de atendimento hospitalar e, no pior cenário, de uma UTI. Desde o início da pandemia, 999 pessoas já perderam a vida no Estado.