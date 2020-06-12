Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Your browser does not support the audio element. 89% dos leitos de UTI para Covid-19 estão ocupados na Região Metropolitana

Está em 89,01%, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTI) na Região Metropolitana de Saúde, que abrange 21 municípios, incluindo aqueles da Grande Vitória . Em números absolutos, isso significa que restam apenas 51 leitos de UTI livres onde se concentra a maior parte dos casos de coronavírus do Espírito Santo

Esse é o segundo dia seguido que a taxa segue no mesmo patamar. Nesta quinta-feira (11), ela estava em 89,14% . Os dados mais recentes foram divulgados no final da tarde desta sexta-feira (12), pela Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ). Conforme a última atualização, o Espírito Santo tem 545 UTIs ocupadas, do total de 632 existentes.

86,23% é taxa de ocupação dos leitos de UTI, considerando todo o ES

O CENÁRIO EM CADA REGIÃO

A situação referente aos leitos de enfermaria na Região Metropolitana é mais confortável: ainda há 160 vagas para atender novos pacientes, o que representa uma ocupação de 69,64%. Considerando a totalidade de leitos, a ocupação da Região Metropolitana está em 78,71% e é a segunda mais alta do Estado.

Atualmente, a situação das demais regiões, no que diz respeito à taxa de ocupação dos leitos hospitalares, é a seguinte:

REGIÃO NORTE

Taxa de ocupação (UTI): 84,93%

Taxa de ocupação (enfermaria): 75%

Taxa de ocupação geral: 81,9%

REGIÃO CENTRAL

Taxa de ocupação (UTI): 53,57%

Taxa de ocupação (enfermaria): 45,16%

Taxa de ocupação geral: 49,15%

REGIÃO SUL

Taxa de ocupação (UTI): 82,09%

Taxa de ocupação (enfermaria): 59,68%

Taxa de ocupação geral: 71,32%

Dessa forma, considerando todo o Espírito Santo, há 210 leitos de enfermaria disponíveis, dos 652 ofertados. Ou seja, 67,79% deles estão ocupados. Juntando os de UTI, a taxa de ocupação geral do Estado está em 76,87%.

SEIS HOSPITAIS LOTADOS

Nesta sexta-feira (12), seis hospitais que oferecem vagas de UTI para pacientes da Covid-19 que dependem do Serviço Único de Saúde (SUS) estavam lotados, sem os leitos para pacientes mais graves da doença. São eles:

Hospital Evangélico, em Itapemirim;

Hospital Santa Mônica, em Vila Velha;

Vitória Apart Hospital, em Vitória;

Hospital de Vila Velha, em Vila Velha;

Hospital São Francisco, em Cariacica;

Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória.

Próximos de enfrentar essa situação estão a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí; o Hospital São Camilo, em Aracruz; o Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa; e o Hospital Rio Doce, em Linhares. Em cada um deles, resta apenas uma vaga de UTI livre.

NÚMEROS DA PANDEMIA NO ES