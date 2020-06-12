89% dos leitos de UTI para Covid-19 estão ocupados na Região Metropolitana
Está em 89,01%, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTI) na Região Metropolitana de Saúde, que abrange 21 municípios, incluindo aqueles da Grande Vitória. Em números absolutos, isso significa que restam apenas 51 leitos de UTI livres onde se concentra a maior parte dos casos de coronavírus do Espírito Santo.
Esse é o segundo dia seguido que a taxa segue no mesmo patamar. Nesta quinta-feira (11), ela estava em 89,14%. Os dados mais recentes foram divulgados no final da tarde desta sexta-feira (12), pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Conforme a última atualização, o Espírito Santo tem 545 UTIs ocupadas, do total de 632 existentes.
86,23%
é taxa de ocupação dos leitos de UTI, considerando todo o ES
Com o crescimento desse índice, o Estado se aproxima cada vez mais dos 91% nível estipulado pelo governo Estadual para que as medidas de "risco extremo" sejam adotadas. Neste caso, o governador Renato Casagrande explicou que haverá restrição na circulação de pessoas a partir das 21h e multa para quem não seguir as regras.
O CENÁRIO EM CADA REGIÃO
A situação referente aos leitos de enfermaria na Região Metropolitana é mais confortável: ainda há 160 vagas para atender novos pacientes, o que representa uma ocupação de 69,64%. Considerando a totalidade de leitos, a ocupação da Região Metropolitana está em 78,71% e é a segunda mais alta do Estado.
Atualmente, a situação das demais regiões, no que diz respeito à taxa de ocupação dos leitos hospitalares, é a seguinte:
REGIÃO NORTE
- Taxa de ocupação (UTI): 84,93%
- Taxa de ocupação (enfermaria): 75%
- Taxa de ocupação geral: 81,9%
REGIÃO CENTRAL
- Taxa de ocupação (UTI): 53,57%
- Taxa de ocupação (enfermaria): 45,16%
- Taxa de ocupação geral: 49,15%
REGIÃO SUL
- Taxa de ocupação (UTI): 82,09%
- Taxa de ocupação (enfermaria): 59,68%
- Taxa de ocupação geral: 71,32%
Dessa forma, considerando todo o Espírito Santo, há 210 leitos de enfermaria disponíveis, dos 652 ofertados. Ou seja, 67,79% deles estão ocupados. Juntando os de UTI, a taxa de ocupação geral do Estado está em 76,87%.
SEIS HOSPITAIS LOTADOS
Nesta sexta-feira (12), seis hospitais que oferecem vagas de UTI para pacientes da Covid-19 que dependem do Serviço Único de Saúde (SUS) estavam lotados, sem os leitos para pacientes mais graves da doença. São eles:
- Hospital Evangélico, em Itapemirim;
- Hospital Santa Mônica, em Vila Velha;
- Vitória Apart Hospital, em Vitória;
- Hospital de Vila Velha, em Vila Velha;
- Hospital São Francisco, em Cariacica;
- Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória.
Próximos de enfrentar essa situação estão a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí; o Hospital São Camilo, em Aracruz; o Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa; e o Hospital Rio Doce, em Linhares. Em cada um deles, resta apenas uma vaga de UTI livre.
NÚMEROS DA PANDEMIA NO ES
Nesta sexta-feira (12), o Espírito Santo superou a marca dos 25 mil infectados pelo novo coronavírus e o número de vidas perdidas chegou a 999. Apenas nas últimas 24 horas, foram mais de 1.000 novos casos e 33 óbitos registrados. A letalidade da Covid-19 no Estado está em 3,92% e 13,9 mil pessoas já são consideradas curadas.