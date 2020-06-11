Covid: ocupação de leitos de UTI na Região Metropolitana chega a 89,14%

Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

A taxa de ocupação de leitos de UTI por Covid-19 na região Metropolitana chegou a 89,14% nesta quinta-feira (11), segundo apresentou o painel de informações do coronavírus, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . O número é muito próximo dos 91%, que determina a adoção de medidas de risco extremo.

Além do número de leitos, a matriz de risco do Estado também leva em consideração como critérios de classificação o Coeficiente de Incidência de casos confirmados nos municípios, os índices de isolamento social e de letalidade da doença, além do percentual da população acima dos 60 anos  considerado como grupo de risco.

A região é a que apresenta a taxa de ocupação mais alta em todo o Espírito Santo . Dos 442 leitos de UTI existentes, 394 estão ocupados. Na sequência aparecem as regiões Norte (ocupação de 86,30%), Sul (77,61%) e Central (53,57%).

A média estadual aponta para 85,90% de ocupação dos leitos de UTI. Dos 610 existentes, 524 já estão ocupados. Já nos leitos de enfermaria a taxa de ocupação é menor: dos 650 existentes, 432 estão com pacientes, o que representa uma taxa de ocupação de 66,46%.

MEDIDAS MAIS RESTRITIVAS

Na quarta-feira (10) o governador Renato Casagrande anunciou em coletiva de imprensa como serão as medidas ainda mais restritivas para o comércio e circulação de pessoas caso a taxa de ocupação das UTIs ultrapasse os 90%. Dentre as medidas contempladas estão a proibição de circulação de pessoas nas ruas entre 21h e 5h, limitação da circulação de pessoas nas ruas e multa por descumprimento das medidas estabelecidas pelo plano emergencial.