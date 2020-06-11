Idoso de 68 anos é a 12ª vítima da Covid-19 em Linhares

A Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, na Região Norte do Estado, confirmou a 12ª morte pelo novo coronavírus na cidade. O paciente é um idoso, de 68 anos, que faleceu nesta quinta-feira (11).
De acordo com a nota divulgada pela prefeitura, o homem estava internado no Hospital Geral de Linhares (HGL) há oito dias. Ele possuía comorbidades e contraiu a Covid-19.
Familiares estão sendo orientados sobre o protocolo do Ministério da Saúde que recomenda o sepultamento de vítimas do novo coronavírus sem a realização de velórios, evitando assim novas contaminações pela doença.
O município já contabiliza 554 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A taxa de letalidade no município está em 1,99%. Duzentos e um pacientes já são considerados curados clinicamente.