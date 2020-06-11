ES registrou 29 mortes e 1.037 novos casos de coronavírus em 24 horas

Total de infectados pela doença chegou a 24.428 no Espírito Santo Crédito: Tumisu/ Pixabay

Ainda de acordo com o painel, 12.725 pessoas já se curaram da doença. A taxa de letalidade do Estado é de 3,95%. Ao todo, 66.238 testes para detectar a doença já foram realizados.

Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 4.440 registros da doença, seguido por Vitória (4.312), Vila Velha (4.182) e Cariacica (3.130). Todos os municípios do Estado já registraram ao menos um caso confirmado da doença.

Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 555 pessoas infectadas. Na sequência aparecem Praia da Costa (496) e Itapuã (356), ambos em Vila Velha. O bairro da Serra com mais casos é Morada de Laranjeiras (218) e o de Cariacica é Campo Grande, com 167 casos confirmados.

NÚMERO DE LEITOS NO ESTADO

Ainda de acordo com painel de informações do governo estadual, dos 610 leitos de UTI existentes no Espírito Santo, 524 estão ocupados, o que significa uma taxa de ocupação de 85,90%. Já os leitos de enfermaria são 650, com 432 ocupados  uma taxa de ocupação de 66,46%.