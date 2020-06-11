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Covid-19

Coronavírus: sobe para 6 o número de mortes em Baixo Guandu

A paciente, uma idosa de 65 anos, estava internada em no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 16:04

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 16:04

Prefeitura de Baixo Guandu
A confirmação do sexto óbito foi feita pela Prefeitura de Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação
Subiu para seis o número de óbitos em decorrência do novo coronavírus, em Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo. A paciente, uma idosa de 65 anos, contraiu a doença e morreu na madrugada desta quinta-feira (11).
Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a paciente já possuía comorbidades e começou a sentir os sintomas da Covid-19 ainda no mês passado. No dia 18 de maio, a idosa começou a sentir sintomas mais graves da doença e deu entrada no hospital da cidade.
Com o agravamento do quadro clínico, a paciente foi transferida para um hospital em Colatina e de lá foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, que é referência no tratamento do novo coronavírus. A idosa não resistiu e morreu.

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CORONAVÍRUS EM BAIXO GUANDU

Baixo Guandu já contabiliza 136 casos confirmados da Covid-19, segundo dados do boletim divulgado nesta quinta-feira (11) pela prefeitura da cidade. Vinte e um pacientes estão em isolamento domiciliar e 4 seguem internados em hospitais da região.
Do total de casos confirmados, 100 pessoas já são consideradas curadas clinicamente. Outras 33 são consideradas casos suspeitos e aguardam resultado de exames que vão apontar se houve contaminação pelo vírus.

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