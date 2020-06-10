Saiba o que poderá abrir no Espírito Santo em caso de risco extremo

Renato Casagrande durante coletiva de imprensa, 10 de junho Crédito: Reprodução

O risco extremo vai categorizar o estado mais crítico na escala estabelecida pela matriz de risco do governo, que classificou, até agora, os municípios em risco baixo, moderado e alto. Desde que o estado ultrapassou a taxa de 80% de leitos de UTI ocupados, no entanto, todos os municípios capixabas estão classificados como risco alto ou moderado. Atualmente, a taxa de ocupação está em 84%.

Atividades de construção civil e comércios não considerados essenciais serão suspensas. Veja a lista do que poderá funcionar durante a semana e quais serão as regras para funcionamento.

FUNCIONAMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

Hipermercados, supermercados, mercados e hortifrutigranjeiros

Padarias

Açougues

Distribuidores de cestas básicas

Comercialização de produtos para animais

Postos de combustíveis

Transporte público

Táxi e aplicativos de transporte privado urbano

Transporte de serviços essenciais

Serviços postais

Oficinas de reparação de veículos

Serviços de distribuição de água, luz, gás, internet e telecomunicações

Serviços funerários

Instituições bancárias e casas lotéricas para serviços essenciais

Produção/distriubuição/comercialização de combustíveis e derivados

Atividades de imprensa

Serviço de limpeza urbana e coleta de lixo

Serviço de limpeza de serviços essenciais e áreas comuns de prédios e condomínios (vetado o atendimento para fins domésticos)

Presídios, penitenciárias e instituições socioeducativas

Qualquer atividade de disponibilização de insumos necessários para serviços essenciais

Medidas apresentadas na coletiva de imprensa, 10 de junho Crédito: Reprodução

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO DURANTE RISCO EXTREMO

Um cliente a cada 20m² com afastamento de 1,5 metros e com implementação de controle de entrada

Um comprador por família

Horário de funcionamento restrito de 7h às 19h

Obrigatoriedade de lançar CPF na nota

Recomendação de crianças até 12 anos não saírem do isolamento

Aplicação de multa para empresa que atender clientes fora do dia de rodízio

Limitação de ocupação de hotéis em 30% da capacidade

Fechamento das lojas de conveniência

Restaurante autorizados apenas para delivery, sem a opção de take-out.

NÃO PODERÃO FUNCIONAR