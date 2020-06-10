Saiba o que poderá abrir no Espírito Santo em caso de risco extremo

Caso a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 chegue a 91%, alguns municípios do interior e da Região Metropolitana entrarão em uma nova classificação da matriz de risco estabelecida pelo governo do Estado: o risco extremo. Nesse cenário, apenas serviços considerados essenciais, como supermercados, padarias e farmácias, poderão abrir as portas durante a semana. Aos sábados e domingos apenas serviços de saúde, farmácia, segurança e assistência social estarão autorizados a funcionar. As medidas foram anunciadas pelo governador Renato Casagrande (PSB) durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (10).
O risco extremo vai categorizar o estado mais crítico na escala estabelecida pela matriz de risco do governo, que classificou, até agora, os municípios em risco baixo, moderado e alto. Desde que o estado ultrapassou a taxa de 80% de leitos de UTI ocupados, no entanto, todos os municípios capixabas estão classificados como risco alto ou moderado. Atualmente, a taxa de ocupação está em 84%.
Atividades de construção civil e comércios não considerados essenciais serão suspensas. Veja a lista do que poderá funcionar durante a semana e quais serão as regras para funcionamento.
FUNCIONAMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
- Hipermercados, supermercados, mercados e hortifrutigranjeiros
- Padarias
- Açougues
- Distribuidores de cestas básicas
- Comercialização de produtos para animais
- Postos de combustíveis
- Transporte público
- Táxi e aplicativos de transporte privado urbano
- Transporte de serviços essenciais
- Serviços postais
- Oficinas de reparação de veículos
- Serviços de distribuição de água, luz, gás, internet e telecomunicações
- Serviços funerários
- Instituições bancárias e casas lotéricas para serviços essenciais
- Produção/distriubuição/comercialização de combustíveis e derivados
- Atividades de imprensa
- Serviço de limpeza urbana e coleta de lixo
- Serviço de limpeza de serviços essenciais e áreas comuns de prédios e condomínios (vetado o atendimento para fins domésticos)
- Presídios, penitenciárias e instituições socioeducativas
- Qualquer atividade de disponibilização de insumos necessários para serviços essenciais
REGRAS PARA FUNCIONAMENTO DURANTE RISCO EXTREMO
- Um cliente a cada 20m² com afastamento de 1,5 metros e com implementação de controle de entrada
- Um comprador por família
- Horário de funcionamento restrito de 7h às 19h
- Obrigatoriedade de lançar CPF na nota
- Recomendação de crianças até 12 anos não saírem do isolamento
- Aplicação de multa para empresa que atender clientes fora do dia de rodízio
- Limitação de ocupação de hotéis em 30% da capacidade
- Fechamento das lojas de conveniência
- Restaurante autorizados apenas para delivery, sem a opção de take-out.
NÃO PODERÃO FUNCIONAR
Todas as atividades que não se enquadram nas que foram listadas, como comércio de rua e shoppings não poderão funcionar, nem durante a semana e nem aos sábados e domingos. A medida também inclui as atividades do setor de construção civil nas atividades suspensas.