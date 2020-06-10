Movimento de empresários do ES cria campanha pelo isolamento social

Comércio fechado por causa do coronavírus no Centro de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Nós estamos vendo um cenário no qual grande parte da população respeita as medidas propostas pelo governo estadual, mas outra parte ignora o isolamento e coloca em risco todos os demais. Por isso estamos com essa organização, comenta o porta voz do Movimento Cidadania Coletiva e diretor do ES em Ação, Rimaldo de Sá.

Desde o início da medição pelo Estado, a média de isolamento estadual estava em 46,89%. Na sexta-feira (5)  data da última atualização  o Painel de Isolamento Social mostrou que o índice ficou em 44,68%, a pior marca já registrada, muito longe dos 70% recomendado e estipulado pelo próprio Painel.

"Está se tornando comum vermos quadras cheias, calçadões lotados, pessoas banalizando a vida e colocando em xeque o isolamento que tem sido feito por outras pessoas" Rimaldo de Sá - Porta voz do Movimento Cidadania Coletiva e diretor do ES em Ação

O slogan do grupo é A sociedade se organizando por uma retomada possível. Rimaldo de Sá explica que não é contraditório falar, ao mesmo tempo, em isolamento e retomada. A questão principal é que o isolamento já tem uma série severas restrições. Se as pessoas não respeitarem esse afastamento, pode ser que tudo precise ser fechado novamente, e isso vai ser pior. Só deveria estar na rua quem precisa trabalhar, avalia.

Segundo o porta voz do Movimento, a maior parte das ações do grupo será virtual  até para reduzir as possibilidades de aglomeração de pessoas. O Movimento Cidadania Coletiva começa com as federações, mas o objetivo trazer a sociedade civil para participar desse debate. Quanto mais instituições participando, mais a informação vai se espalhar pela sociedade.