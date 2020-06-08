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Coronavírus

ES registra pior nível de isolamento social desde início da pandemia

Atravessando o pior período em relação ao número de mortes e novos casos de Covid-19, o Estado registrou índice abaixo de 44,68% na última sexta-feira (5), o mais baixo desde que o isolamento social passou a ser medido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 09:25

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 09:25

Curva da Jurema lotada durante pedido de isolamento social
Mesmo com a recomendação para que fiquem em casa, a Curva da Jurema, em Vitória esteve lotada no último final de semana Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A sensação de que o número de pessoas que estão permanecendo mais tempo fora de casa aumentou nos últimos dias foi comprovada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), segundo o monitoramento do índice médio de isolamento social no Espírito Santo apontado pelo Painel de Isolamento Social, da Sesa.

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Desde o início da medição pelo Estado, a média histórica estadual estava em 46,89%. Na sexta-feira (5)  data da última atualização  o Painel de Isolamento Social mostrou que o índice ficou em 44,68%, a pior marca já registrada, muito longe dos 70% recomendado e estipulado pelo próprio Painel.
A elevação do número de pessoas nas ruas e também o nível alto de ocupação dos leitos de UTI da rede pública convergem em outro dado preocupante: O Espírito Santo não tem mais nenhuma cidade em risco baixo de acordo com a Matriz de Risco Ampliada do ES. Dos 78 municípios, 36 estão em risco alto e os 42 restantes estão classificados com nível moderado.

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Enquanto a população segue indo às ruas, o Espírito Santo segue, incessantemente, enterrando mais pessoas. Coincidentemente, a mesma sexta-feira registrou o recorde de óbitos por Covid-19. Foram 53 óbitos registrados. Nos dois dias seguintes somados, mais 42 pessoas perderam a vida para a doença  16 no sábado (6) e 26 no domingo (7).
O índice é aferido por meio dos dados informados pelas quatro principais operadoras telefônicas do país e repassados aos respectivos Estados e municípios.

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