Mesmo com avanço da Covid-19, moradores lotam feira em Vila Velha

Imagens mostram grande aglomeração de pessoas na feira livre de Aribiri, em Vila Velha Crédito: Jefferson Leal

No dia em que o município de Vila Velha bateu a marca dos 3.470 casos e 145 mortes confirmadas pelo novo coronavírus , uma cena chamou a atenção de moradores do bairro Aribiri. Neste domingo (07), dia da tradicional feira livre na região, o movimento de clientes era grande e muitos não usavam máscaras.

Em um vídeo registrado da janela da casa onde mora, que fica em frente à praça do bairro onde é realizada a feira, o produtor audiovisual Jefferson Leal se espantou com a quantidade de moradores e visitantes circulando na região. Segundo ele, o movimento de pessoas vem aumentando consideravelmente, mesmo com o agravamento da pandemia.

Na primeira semana, quando começou a pandemia, estava relativamente tranquilo, não tinha tanta barraca e nem tanta gente. Na segunda e terceira semanas, começou a ter um maior movimento. E agora está absurdamente maior a quantidade de pessoas, de barracas, a aglomeração. Hoje, tomei um susto, parece que todo mundo decidiu sair e vir na feira. E muita gente sem máscara, disse.

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No vídeo gravado por Jefferson, é possível observar a feira com vários pontos de aglomeração. Em alguns momentos, até pessoas sem máscara circulando entre os feirantes e clientes. Diante disso, Jefferson fez um desabafo sobre as pessoas que desrespeitam as recomendações de isolamento e distanciamento social.

É desanimador. A gente até entende o lado de algumas pessoas que realmente não podem ficar em casa por conta do trabalho. Mas, outras conseguem e podem ficar em casa, e ficam saindo, se divertindo e colocando outras pessoas em risco. A gente que cumpre (o isolamento) acaba pagando por elas. A palavra é desânimo mesmo. As pessoas não estão levando isso como verdade, desabafou.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VILA VELHA

Por nota, a prefeitura de Vila Velha informou que tem trabalhado na organização das feiras livres do município para ampliar os espaços para público. "As equipes, antes mesmo da montagem das barracas durante as madrugadas, orientam os feirantes para que diminuam a quantidade de tabuleiros de cada barraca e os alertam sobre as condições de higiene, distanciamento social e utilização de máscaras. Neste fim de semana, a ação foi direcionada para a feira livre do bairro Itapoã.

Questionado sobre a situação na feira do Aribiri, o subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri de Souza Silva, informou que não houve acionamento de equipes para o local. Ele afirmou que, nestes casos, a população deve entrar em contato pelo Plantão Coronavírus no Whatsapp, disponibilizado pela prefeitura no número 99802-5324. Mandando apenas uma mensagem pelo aplicativo, o morador recebe instruções de como proceder com a reclamação.

Vai ser direcionada equipe para o local, seja só da Guarda Municipal, da Polícia Militar, em conjunto, ou as equipes de fiscalização. Vai ser atendido, sem dúvidas. Todos os dias uma guarnição da Guarda, com a PM, fica a disposição para atendimento do Disque-Aglomeração. A gente mobiliza e nossa parte estamos tentando fazer da melhor maneira, disse.

No entanto, o subsecretário reforçou a necessidade do isolamento social e a responsabilidade da população no combate à doença.