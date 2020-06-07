Moradora de Venda Nova com Covid-19 morre após dar à luz

Venda Nova do Imigrante Crédito: Assessoria de Imprensa PMVNI

Uma mulher de 39 anos morreu por complicações da Covid-19 neste domingo (7) após dar à luz um bebê. Ela estava internada desde o dia 20 de maio. O bebê, que nasceu durante o período de internação da mãe, também contraiu o novo coronavírus. A informação foi divulgada através de uma nota de pesar, publicada no site e nas redes sociais da prefeitura de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado, onde a vítima morava.



De acordo com a administração municipal, a mulher procurou atendimento médico na Unidade de Saúde do bairro Minete com sintomas respiratórios no dia 20 de maio, já no terceiro trimestre de gravidez.

No mesmo dia, foi encaminhada ao hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até este domingo (7), quando faleceu.

Essa foi a primeira morte por Covid-19 registrada em Venda Nova do Imigrante.

A paciente deu à luz durante o período em que esteve internada. A criança também confirmou positivo para Covid-19 e está estável.

