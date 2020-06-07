Secretário de Educação do ES se isola com suspeita de coronavírus

Vitor de Angelo é secretário estadual de Educação e está com sintomas gripais Crédito: Carlos Alberto Silva

"Embora os sintomas tenham diminuído, permaneço em isolamento voluntário, conforme orientação das autoridades de saúde, até que exame específico determine o diagnóstico de Covid-19 ou não", relatou o secretário.

Os servidores que trabalham diretamente com ele, segundo o secretário, estão em observação para monitorar um eventual surgimento de sintomas.

Vitor de Ângelo ainda garantiu que as atividades da Sedu estão inalteradas, mas pontuou que, em razão do repouso recomendado, reduziu o volume de compromissos na agenda para os próximos dias em regime de trabalho remoto.

SECRETÁRIO DA SAÚDE TAMBÉM CUMPRE ISOLAMENTO