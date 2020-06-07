Secretário de Educação do ES se isola com suspeita de coronavírus

O secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo, está em isolamento com suspeita de coronavírus. Em nota pública, o secretário contou que começou a sentir, na última quinta-feira (04), sintomas gripais, como "dores no corpo, tosse, dor de cabeça e febre".
"Embora os sintomas tenham diminuído, permaneço em isolamento voluntário, conforme orientação das autoridades de saúde, até que exame específico determine o diagnóstico de Covid-19 ou não", relatou o secretário.
Os servidores que trabalham diretamente com ele, segundo o secretário, estão em observação para monitorar um eventual surgimento de sintomas.
Vitor de Ângelo ainda garantiu que as atividades da Sedu estão inalteradas, mas pontuou que, em razão do repouso recomendado, reduziu o volume de compromissos na agenda para os próximos dias em regime de trabalho remoto.
SECRETÁRIO DA SAÚDE TAMBÉM CUMPRE ISOLAMENTO
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou, na tarde de sexta-feira (5), que o secretário Nésio Fernandes tem apresentado sintomas gripais leves há três dias, mas sem febre. Com esse quadro, ele não reúne os critérios para a realização de teste que pode indicar a infecção pelo coronavírus, mas está cumprindo o isolamento domiciliar como é indicado no momento atual para conter o risco de transmissão da Covid-19. No Executivo, o governador Renato Casagrande foi diagnosticado com a doença, mas já passou pelo período obrigatório de 14 dias de distanciamento.