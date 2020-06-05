Do Val fará 3° teste no dia 15 para saber se pegou o coronavírus

29/08/2019 - Senador Marcos do Val Crédito: Marcos Oliveira

No dia 23, o senador passou a manifestar alguns sintomas da Covid-19, como febre, coriza e falta de ar. Procurou, então, ajuda médica. No dia 25, conforme relatou ao público, iniciou um tratamento de cinco dias, à base de duas substâncias: azitromicina e hidroxicloroquina. No dia 29, ele relatou melhora. O tratamento foi prescrito pelo infectologista Marcio Henrique de Alvarenga Nascimento.

No mesmo dia em que começou o tratamento, o senador realizou dois testes para a Covid-19, seguindo protocolos diferentes. O resultado de ambos foi “inconclusivo”. De acordo com a assessoria do senador, isso pode ter ocorrido porque a coleta do material para os testes foi feita poucos dias após o início dos sintomas.

No dia 30, em entrevista à coluna, o médico que responde pelo tratamento confirmou a prescrição dos medicamentos. Por outro lado, afirmou que, tecnicamente, ainda não era possível afirmar que o senador tenha pegado o coronavírus. A confirmação médica, segundo ele, só será possível a partir da realização de novo teste.

A informação inicial da assessoria de Do Val era que ele realizaria um terceiro teste na última segunda-feira (1º). Porém o próprio médico solicitou esse prazo.

Independentemente do diagnóstico, o senador recuperou-se e passa bem.

PV LANÇA CANDIDATA A PREFEITA DE VIANA

Na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente (este 05/06), o secretário estadual de Meio Ambiente, Fabrício Machado, viveu um silencioso “Dia do Fico”, desistindo de lançar candidatura a prefeito de Viana na próxima eleição municipal.

Machado, que é presidente estadual do Partido Verde (PV), chegou a cogitar candidatura, mas decidiu se manter no cargo de secretário, no governo Casagrande (PSB). Para lançar candidatura, ele deveria ter se desincompatibilizado do cargo até esta quinta-feira (4), prazo dado pelo calendário eleitoral do TSE para secretários que queiram disputar as eleições.

Em Viana, o PV decidiu lançar à prefeitura a advogada e ex-vereadora Luzinete Deolindo. “Ela será a nossa candidata a prefeita”, confirma Machado.

MACHADO COMANDA O VERDE?

Não é uma ironia que o presidente do Partido Verde do Estado se chame, justamente, Machado?

CENA POLÍTICA: RODRIGO CHURCHILL

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCES), Rodrigo Chamoun, é fã confesso de Winston Churchill (1874-1965), o estadista britânico e primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, fundamental para a derrota imposta à Alemanha nazista pela aliança formada por seu país, Estados Unidos, França e União Soviética.

Em seu gabinete, Chamoun mantém um quadro de Churchill. Mas, em suas últimas entrevistas coletivas, dadas por videoconferência, o presidente exagerou um pouco, em um detalhe que não passou despercebido pelo nosso repórter Rafael Silva. Em home office, Chamoun deu coletiva no dia 18 de maio, em um cômodo, e ajeitou cuidadosamente um livro sobre Churchill para aparecer em destaque, no pano de fundo.

Winston Churchill: de "Leão" a papagaio de pirata Crédito: Reprodução

Até aí, tudo normal. Só que, dois dias depois, ele concedeu nova coletiva, em outro cenário. E lá estava o mesmo livro sobre Churchill, meticulosamente posicionado para figurar em segundo plano.

Winston Churchill: de "Leão" a papagaio de pirata Crédito: Reprodução

CENA 2: FLAMENGUISTA MASCARADO

Enquanto isso, o juiz Daniel Peçanha, presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), nutre outro tipo de fanatismo. Nesta semana, ele apareceu em videoconferência usando uma máscara do Flamengo. Em dezembro do ano passado, quando o Flamengo disputou o Mundial Interclubes, Peganha só falava nisso…

À esquerda, juiz Daniel Peçanha, presidente da Amages, com máscara do Flamengo Crédito: Reprodução

CENA 3: FANÁTICA POR CÃES

Por sua vez, a deputada estadual Janete de Sá (PMN) é fanática mesmo é por cãezinhos. Durante sessão virtual da Assembleia, ela já apareceu assim: com seu mascote, um poodle, no colo.

Janete de Sá, em videoconferência, com poodle no colo Crédito: Reprodução