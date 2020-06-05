Comarcas começam a ser unificadas no ES, mas integração ainda é polêmica

Integração de comarcas foi debatida durante toda a sessão virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Crédito: Reprodução Youtube

Nesta quinta-feira (4), o tema ocupou praticamente toda a sessão virtual do Pleno do TJES. Os desembargadores decidiram, em votações apertadas durante mais de três horas, sobre cinco integrações que ainda estavam pendentes, por enfrentar divergências.

O assunto também foi um dos principais na sessão da última quarta-feira (3) da Assembleia Legislativa , em que os deputados questionaram a decisão da Justiça Estadual, pressionando que ela seja revista. Na prática, não há como os deputados alterarem o atual quadro. Em 2014, a Assembleia aprovou uma lei complementar que fez uma reestruturação do Poder Judiciário Estadual, autorizando a possibilidade de integração das comarcas, sem que o debate precisasse passar pelo Legislativo.

Durante as votações desta quinta, os desembargadores desistiram de unificar as comarcas de Alfredo Chaves Guarapari . Dessa forma, cada município continua tendo a sua unidade. Todas as demais que entraram em discussão não sofreram alteração. A mudança feita em Alfredo Chaves traria uma economia de R$ 418,9 mil por ano, mas recebeu muitas críticas em razão da distância entre as duas cidades. Pela proposta original, Alfredo Chaves seria a comarca incorporada a Guarapari.

A mudança, no entanto, fará com que as 69 comarcas sejam reduzidas a 42 (antes seriam 41). Ao todo, 27 municípios deixarão de ter suas próprias unidades.

ECONOMIA PODE CHEGAR A R$ 36 MILHÕES, DIZ PRESIDENTE DO TJES

O presidente do TJES, Ronaldo Gonçalves de Sousa, discursou em defesa da medida e citou uma economia maior do que a já anunciada, que era de R$ 12 milhões por ano. De acordo com o desembargador, quando considerado o número de cargos que deixarão de ser preenchidos nessas comarcas, se alcança uma redução de quase R$ 36 milhões ao ano.

Ele frisou que a mudança é por ordem do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que verificou a existência de comarcas que ficam constantemente vagas no Estado, atendidas por um juiz que tinha que acumular a função em outra unidade.

"Nesse ponto, fica um agradecimento ao governador e sua equipe, que entenderam a particularidade financeira do Poder Judiciário e consentiram uma proposta que não inviabilizasse nosso funcionamento", disse.

O desembargador Carlos Simões, relator do estudo da integração das comarcas no TJES, destacou que a integração realizada agora não significa que, futuramente, a situação não possa ser revista.

"Não estamos tomando nenhuma decisão escondida, nem aproveitando o momento de pandemia. Esse era um assunto que estava programado, debatido. Estamos vivendo momento de intolerância e incompreensões. Sofremos muitas agressões por essa decisão, mas isso fica no passado. O CNJ não pediu para fazer, ele está cobrando. A resolução tem quase cinco anos que está atrasada", afirmou.

CRÍTICAS

A Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Espírito Santo (OAB-ES) e o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (Sindijudiciário) também se manifestaram na sessão, contra a medida. O principal argumento da OAB, assim como tem sido apontado pelos deputados, é que a integração fará com que as pessoas tenham mais dificuldade no acesso à Justiça, por conta dos deslocamentos.

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, fez esta crítica durante a sessão, discursando diretamente da cidade de Água Doce do Norte , que é uma das afetadas, e afirmou que participava de uma manifestação que ocorria no local contra o fechamento do Fórum.

A posição dos desembargadores é de que não é viável manter uma estrutura do Judiciário em localidades muito pequenas como essa, de 11 mil habitantes.

Já os deputados estaduais pontuam que a medida não gera uma economia tão significativa que justifique o prejuízo para a cidade. "O orçamento do Judiciário é de R$ 1,2 bilhão, e vão economizar R$ 12 milhões, significa 1%. Os R$ 400 mil economizados com uma comarca representam pouco para o Judiciário, mas muito para o município", afirmou o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD).

DEPUTADOS SOFREM COBRANÇAS

Embora os deputados estaduais estejam se posicionando contrariamente à medida, dizendo estar sendo pressionados pelas lideranças políticas e pela população, só foi possível que a decisão fosse tomada unicamente pelo TJES, sem passar pelo Legislativo, graças a uma lei complementar aprovada na Casa em 2014. Na época, seis dos atuais deputados votaram a favor.

"A Assembleia deu um tiro no próprio pé. Todos os projetos que vêm de outros Poderes entram em regime de urgência, mal são debatidos e todos passam. Se essa questão tivesse sido observada lá atrás, a Assembleia poderia entrar nesse debate como ator principal, analisar se essa é realmente a melhor forma de economia a ser feita, os prejuízos que traz à população", afirmou o deputado Sergio Majeski (PSB).

"Agora, estamos tentando ter um papel relevante na discussão, mas que será secundário, porque não temos mecanismos legais para brecar isso", acrescentou.

Os estudos sobre a integração de comarcas começaram em agosto de 2019 no TJES, e no final do ano a Assembleia Legislativa chegou a criar uma comissão especial para debater o tema, que nunca se reuniu.

O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) também pontuou essa questão. "Além de reclamar, a Assembleia não tem como fazer mais nada, já que abriu mão de votar esse tipo de medida, transferindo poder ao Tribunal. Nenhum Poder pode ter o privilégio de não ter os seus assuntos internos debatidos, quando envolve o serviço público", afirmou.

MUDANÇA GRADUAL

A integração das comarcas não vai ocorrer de forma imediata nem em todas as comarcas ao mesmo tempo, e sim de forma gradual. Cada mudança será autorizada por um ato da Presidência. Isso significa também que a economia esperada de R$ 36 milhões não será desde agora, e sim quando todos os procedimentos forem concluídos.

Com isso, alguns deputados já têm feito lobby para tentar reverter o fechamento das comarcas de cidades que sejam suas bases eleitorais. Esta situação também pode trazer consequências para a própria relação entre os Poderes, afirma um parlamentar.