Marcos do Val afirma que pegou o coronavírus

Senador Marcos do Val (Podemos-ES) Crédito: Marcos Oliveira

O senador Marcos do Val (Podemos) afirma: foi contaminado pelo novo coronavírus . “Estou vivenciando já o final da contaminação pela Covid-19.” Desde a última segunda-feira, sob orientação médica, ele está realizando tratamento à base de dois medicamentos prescritos por uma equipe médica: azitromicina e hidroxicloroquina.

É o que conta o senador em um áudio gravado por ele, que circula desde esta sexta-feira (29) por grupos de WhatsApp. Na noite desta sexta-feira, o senador publicou o mesmo áudio em suas redes sociais, com o relato de sua experiência ao longo da última semana.

No entanto, os dois testes para Covid-19 realizados por Do Val até agora deram resultado inconclusivo. Ambos os testes, seguindo protocolos diferentes, foram realizados no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen). As coletas foram feitas na última segunda-feira (25) e liberadas dois dias depois.

Os laudos com os resultados foram enviados à coluna pela assessoria de imprensa do senador. Do Val realizará um terceiro teste para Covid-19, na próxima segunda-feira (1º).

Ainda segundo a assessoria, o resultado dos dois primeiros testes pode ter sido inconclusivo pelo fato de ele ter colhido as amostras muito cedo (poucos dias após o contágio).

Mesmo sem confirmação técnica de contágio pelo novo coronavírus, o senador, que tem 48 anos, achou por bem iniciar o tratamento com medicação na última segunda-feira, já que apresentava um conjunto de sintomas característicos da Covid-19, como febre, coriza, dor no corpo e falta de ar, e havia tido contado com pessoas infectadas.

Conforme o relato do senador, ele começou a manifestar esses sintomas no último fim de semana. Segundo Do Val, o contágio teria se dado na véspera (22, uma sexta-feira), quando recebeu, em sua residência, dois conhecidos que ele não sabia estarem infectados. No fim de semana, ele ficou acamado, com quadro parecido ao de uma forte gripe e dificuldade de respirar.

A partir daí, Do Val procurou atenção médica. No relato publicado pelo senador, ele conta que os médicos, de pronto, lhe apresentaram a opção de um tratamento à base de hidroxicloroquina, seguindo um protocolo já usado por eles em vários casos. Ele aceitou. No áudio, o senador critica o que chama de “politização de um remédio”. “Estou achando um absurdo. É um crime o que estão fazendo no Brasil, politizando um remédio, politizando a vida.”

De segunda a sexta-feira, Do Val tomou, diariamente, azitromicina 500mg e hidroxicloroquina 400mg. Ele diz ter observado uma “melhora expressiva”.

O médico responsável pelo tratamento é o intensivista Marcio Henrique de Alvarenga Nascimento, que trabalha exclusivamente na rede Medsenior. Ele será o diretor técnico do novo hospital da rede que será aberto em 15 dias.

Em diálogo com a coluna, o intensivista confirmou ser o responsável pelo tratamento do senador, incluindo a prescrição dos dois medicamentos citados por ele. “Sim. Estou acompanhando o caso. Prescrevi, sim, o tratamento, baseado em nosso protocolo, que combina hidroxicloroquina e azitromicina.”

Perguntamos ao médico se, com base nos sintomas apresentados pelo senador, é possível afirmar que ele, tecnicamente, contraiu o coronavírus, ou se apenas um novo teste poderá dizer.