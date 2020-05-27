Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Cidade do ES regulamenta o uso de cloroquina em casos leves de Covid-19

Segundo Roberto Carlos Partelli, secretário de Saúde de Marilândia, no Noroeste do Estado,  a portaria municipal  que ainda não foi publicada  vai seguir as orientações do Ministério da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 16:03

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 16:03

Remédio, cloroquina
Secretário de Saúde de Marilândia anuncia portaria que prevê uso de cloroquina em pacientes leves da Covid-19 Crédito: Pixabay
O secretário Municipal de Saúde de Marilândia, Roberto Carlos Partelli, anunciou em uma rede social a criação de um protocolo municipal que regulamenta o uso da cloroquina no tratamento de pacientes leves da Covid-19 no município do Noroeste do Espírito Santo.  A portaria será publicada nesta quarta-feira (27) e a compra do medicamento já foi autorizada.
Em entrevista para A Gazeta nesta quarta-feira, o secretário ressaltou que a portaria faz parte de uma decisão técnica e que vai seguir as recomendações do Ministério da Saúde. A portaria é baseada na decisão do Ministério da Saúde. Vamos fazer a portaria, vou ver se assino ainda hoje, já autorizei a compra e também solicitei ao Ministério da Saúde que mande o medicamento para o município. Entendo que o Ministério da Saúde é o órgão maior na questão de saúde no Brasil. Se ele liberou, o cidadão tem o direito de utilizar, explica.

Veja Também

"Jamais usaria cloroquina", diz médica capixaba curada da Covid-19

Pacientes do ES que usaram cloroquina tiveram complicações cardiológicas, diz secretário

Ampliação do uso da cloroquina pode provocar mortes em casa, diz Mandetta

Apesar da criação de uma portaria e da autorização para a compra do medicamento, o secretário pontuou que o município ainda não tem estoque de cloroquina disponível para uso na rede pública.
Estamos acabando de preparar a portaria para assinar e publicar. No momento eu não tenho cloroquina aqui no município. Estou tentando comprar o medicamento desde que o Ministério da Saúde liberou e autorizei a compra. Enviamos um ofício para o Ministério da Saúde solicitando que eles enviem o medicamento para o município. Temos a cópia do documento, já preparamos a portaria, mas sem ter o medicamento fica inviável, pontua.
O uso da cloroquina em pacientes com sintomas leves do novo coronavírus tem sido alvo de polêmicas e intenso debate na área médica. Ainda não há um consenso sobre a eficácia do medicamento no tratamento da doença.
No Espírito Santo, por exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) utiliza o medicamento apenas para pacientes graves, em leitos de UTI. Entretanto, segundo a secretaria, o protocolo será revisado com uma equipe médica.

Veja Também

Segunda etapa do inquérito sorológico é iniciada em 19 cidades do ES

PORTARIA

De acordo com o secretário de Saúde de Marilândia, Roberto Carlos Partelli, antes de  tomar a decisão de fazer a portaria sobre o uso do medicamento, a secretaria ouviu opinião de médicos e profissionais de saúde.
Sentamos com médicos do município, uma parte sempre foi favorável e outros não. O médico vai passar para o cidadão, se o cidadão quiser, ele vai fazer o uso do medicamento assinando um termo de responsabilidade, explica.
Além disso, Partelli ressaltou as medidas de prevenção que foram adotadas no município para combater o avanço do novo coronavírus. Desde março estamos 24 horas com a secretaria aberta funcionando. Somos o primeiro município a fazer barreiras sanitárias, a higienizar ruas, adotar o Pronto Atendimento com 30% de isolamento, entradas diferenciadas para pacientes comuns e para pacientes com casos suspeitos da doença, além da telemedicina. Hoje o médico acessa o prontuário do paciente pelo celular, de casa, por exemplo, comenta.
Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação
Segundo o secretário, o município está no caminho certo no combate ao vírus. A precaução de Marilândia hoje é pensar em como cuidar das pessoas, como monitorar diariamente a nossa população. Não temos hospital, temos um Pronto Atendimento. Tenho que dar suporte básico no município e isso garanto que o município faz, pontua.
Em nota, a Prefeitura de Marilândia destacou que  a portaria que regulamenta o uso da cloroquina será publicada ainda nesta quarta-feira (27). 
O executivo municipal salientou  que as decisões para conter a pandemia do coronavírus em Marilândia são tomadas e definidas entre o Conselho Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde, médicos e o prefeito Geder Camata, mediante todas as orientações do Ministério da Saúde. 
"Ressaltamos que cabe ao médico a decisão sobre prescrever ou não a substância, cloroquina, sendo necessária também a vontade declarada do paciente, com a assinatura do termo de ciência e consentimento", finalizou a prefeitura.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foi procurada para se manifestar sobre a possibilidade do uso de cloroquina em Marilândia. Mas até o fechamento dessa reportagem  a Sesa não encaminhou nenhum posicionamento. 

CORONAVÍRUS EM MARILÂNDIA 

De acordo com os dados publicados no Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde, Marilândia contabiliza oito casos confirmados de pacientes contaminados pelo novo coronavírus.  Desses,  três pacientes são considerados curados. Nenhum  óbito foi registrado. 

Veja Também

Do lockdown ao libera geral: veja opiniões sobre isolamento

França suspende hidroxicloroquina como tratamento para Covid-19

Barreiras sanitárias são instaladas em aldeias indígenas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados